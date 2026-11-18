Talas'ta vergi kolaylığı: ikinci taksit ödemeleri 30 kasımda sona eriyor

Talas Belediyesi, 2026 yılı emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin ikinci dönem taksit ödemelerinin sürdüğünü bildirdi. Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ödemeler için son tarihin 30 Kasım 2026 Pazartesi olduğunu belirterek vatandaşları son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

ödeme yöntemleri ve internet kolaylığı:

Başkan Yalçın, mükelleflerin vergi ödemelerini hem belediye veznelerinden nakit veya kredi kartı ile hem de internet üzerinden gerçekleştirebileceklerini vurguladı. İnternetten ödeme yapmak isteyenler, belediyenin resmi adresi www.talas.bel.tr üzerinden siteye girip "ödeme işlemleri" menüsünü kullanarak işlem yapabilecekler.

Yalçın, elektronik işlemler sayesinde vezne önlerinde yoğunluğun azalacağını ve vatandaşların zamandan tasarruf sağlayacağını ifade etti. Ayrıca vergilerini ödeyerek Talas'ın hizmet ve yatırımlarına katkı sunanlara teşekkür etti.

vezne saatleri ve Mevlana meydanı veznesi:

Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması için belediye veznelerinde çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre vezneler 21 Kasım tarihinden itibaren hafta içi 08.00-19.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Vergi ödemelerine ek kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Mahalle Meydanı'nda kurulan vezne de açık olacak. Mevlana veznesi 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren hafta içi 13.30-19.00, hafta sonu ise 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

e-hizmetlerde yeni düzenlemeler:

Talas Belediyesi internet sayfasında mükelleflerin belediyeye gelmeden işlem yapabilmesi için yeni düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlar sayfada bulunan E-Emlak Vergisi Bildirim ve E-Emlak Vergisi Rayiç Belgesi sekmelerinden gerekli bildirim ve rayiç belgelerini alabilecek, böylece işlemler daha pratik hale gelecek.

Belediye yetkilileri, yoğunluğun önlenmesi ve vatandaşı mağdur etmemek için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirirken, ödeme imkânlarından yararlanmak isteyenlerin son ödeme tarihini göz önünde bulundurmalarını istedi.

TALAS BELEDİYESİNCE TAHSİL EDİLEN EMLAK VERGİSİ, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ İLE İLAN VE REKLAM VERGİLERİNİN 2026 YILI İKİNCİ DÖNEM TAKSİT ÖDEME SÜRESİ DEVAM EDERKEN, BELEDİYEDEN ÖNEMLİ BİR UYARI YAPILDI. TALAS BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA YALÇIN, SÖZ KONUSU VERGİLERİN İKİNCİ TAKSİTLERİ İÇİN SON ÖDEME TARİHİNİN 30 KASIM 2026 PAZARTESİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, VATANDAŞLARA ÖZELLİKLE İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME KOLAYLIĞINI HATIRLATTI.