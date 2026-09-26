Talatpaşa'da ağabey-kardeş kavgası: iki yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve her iki taraf birbirlerine bıçakla saldırdı.

Olayın gelişimi:

Çıkan kavgada iki kardeş vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. Çevreden gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri incelemesi kapsamında ev ve evin bahçesinde detaylı inceleme yapıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı; emniyet yetkilileri olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor.

Yerel ekiplerin müdahalesi ve yürütülen incelemeler sürüyor. Olayla ilgili gelişmeler yetkililer tarafından paylaşılacak.

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