Talaytepe'de tartışma büyüdü: iki kişi darp sonucu hastaneye kaldırıldı

Olay yeri ve ilk müdahale:

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yaralananların durumu:

Kavgada darp sonucu yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılara ilişkin kimlik veya sağlık durumu detayları paylaşılmadı.

soruşturma ve müdahale:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın çıkış nedeninin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Diyarbakır'da iki taraf arasında kavga: 2 yaralı