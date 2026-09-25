Talha yeniden sırasına kavuştu: lösemiyi yenen öğrenci alkışlarla karşılandı

okulda duygulu karşılama:

Denizli’nin Buldan ilçesindeki Güngör Cerit Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Talha Şenen, yaklaşık iki yıl süren lösemi tedavisini tamamlayarak okula geri döndü. Tedavi sürecinde arkadaşlarından ve öğretmenlerinden uzak kalan Talha için okulda duygu dolu bir karşılama töreni düzenlendi.

Okul girişinde öğrenciler ellerinde balon ve çiçeklerle Talha'yı bekledi. Katılımcılar ona 'Hoş geldin Talha' diyerek sarıldı; salondaki alkışlar ve coşkulu karşılamalar, uzun süren ayrılığın ardından sınıfa dönüşün önemini gözler önüne serdi.

karşılama töreninin ayrıntıları:

Tören sırasında öğrenciler ve öğretmenler duygusal anlar yaşadı. Talha'nın sınıfına adım atışı sırasında koridorlar alkış sesleriyle doldu, arkadaşları sırasına oturduğu anı büyük bir sevinçle karşıladı. Okul içindeki atmosfer, hem mutluluk hem de dayanışma duygusuyla şekillendi.

okul yönetiminin ve öğretmenlerin açıklamaları:

Okul Müdürü Veysel Acar, Talha'nın yeniden aralarına katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Talha uzun süredir aramızda yoktu. Bugün yuvasına, sırasına tekrar kavuşacak inşallah. Bizler onu çok özledik. O da bizleri özledi. Büyük bir azimle hastalığı yendi. İnşallah bundan sonraki süreçte hep sağlıklı ve mutlu olur. Talha’nın sağlığına kavuşup aramıza dönmesini vesile olan ailesine, doktorlarına ve öğretmenlerine teşekkür ederim' dedi.

Sınıf öğretmeni İbrahim İncebacak ise Talha'nın yeniden sağlığına kavuşup aralarına dönmesinden ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek, 'Herkese bu güzel karşılama için teşekkür ederiz. Talha bizleri çok seviyor. Bizler de onu çok seviyoruz. Zor süreçte Talha’nın yanında olan herkese çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'NİN BULDAN İLÇESİNDE YAKLAŞIK 2 YIL SÜREN LÖSEMİ TEDAVİSİNİ TAMAMLAYAN 4. SINIF ÖĞRENCİSİ TALHA ŞENEN, OKUL ARKADAŞLARI VE ÖĞRETMENLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN TÖRENDE ALKIŞLARLA KARŞILANDI.