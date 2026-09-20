Tali yola dönüşte çarpışma: motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı

Kaza anı ve taraflar:

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiindeki tali yolda meydana gelen kazada, Gültepe istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan H.G.C idaresindeki 07 JP 780 plakalı otomobil ile D-400 Karayolu'nda Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeyken tali yola dönüş yapan İ.S idaresindeki 07 BJZ 814 plakalı motorlu bisiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motorlu bisiklet sürücüsü İ.S yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazada toplam 1 kişi yaralandı.

Görüntüler ve müdahale:

Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tali yola dönüş yapan motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışma anı net biçimde yer aldı ve olayın seyrine dair görsel kayıt sağlandı.

Olayla ilgili ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralının hastaneye sevki gerçekleştirildi.

MANAVGAT İLÇESİNDE D-400 KARAYOLU'NDAN TALİ YOLA DÖNÜŞ YAPAN MOTORLU BİSİKLET İLE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.