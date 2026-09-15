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Tamir bahanesiyle 12 kişiden 300 bin TL alan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de beyaz eşya ve kombi onarımı vaadiyle 12 kişiden toplam 300 bin TL aldığı iddia edilen U.T., Gebze'de yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tamir bahanesiyle 12 kişiden 300 bin TL alan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de tamir vaadiyle dolandırıcılık

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağı vaadiyle vatandaşları mağdur ettiği öne sürülen U.T. hakkında çalışma başlattı. Yapılan ön incelemede şüphelinin çeşitli tarihlerde farklı kişilerden para aldığı tespit edildi.

Olayın seyri

Soruşturma kapsamında polis, 12 farklı müştekinin toplam 300 bin TL dolandırıldığını belirledi. İddialara göre U.T., tamir yapacağı vaadiyle parayı aldıktan sonra hizmeti yerine getirmeyerek kayıplara karıştı. Şüpheli, dün Gebze ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli bugün Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tarafından ifadesi alınıp delil durumu değerlendirildikten sonra U.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, olayla ilgili diğer ayrıntıların adli süreç ilerledikçe netleşeceği bildirildi.

KOCAELİ’DE BEYAZ EŞYA VE KOMBİ TAMİRİ YAPACAĞI VAADİYLE 12 KİŞİYİ TOPLAM 300 BİN TL DOLANDIRDIĞI...

KOCAELİ’DE BEYAZ EŞYA VE KOMBİ TAMİRİ YAPACAĞI VAADİYLE 12 KİŞİYİ TOPLAM 300 BİN TL DOLANDIRDIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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