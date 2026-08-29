Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu

Gaziantep İslahiye'de bir lastik tamiri sırasında şişirilen lastik aniden patladı; tamirci savrularak yere düştü ancak yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu

İslahiye'de lastik tamirinde yaşanan patlama

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'ndeki bir lastik tamir atölyesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tamir sırasında şişirilen lastik aniden patladı. Patlamanın şiddetiyle lastiği tamir eden işçi havaya savrularak yere düştü; olay anı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntüde öne çıkanlar:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şişirilen lastiğin ani ve şiddetli bir şekilde patladığı, patlama anında atölyedeki diğer kişilerin büyük panik yaşadığı ve işçinin savrulma anlarının net şekilde görüldüğü belirtildi. Kayıtlarda çevredeki eşyaların hareketlenmesi ve kısa süreli karmaşa da yer aldı.

İşçinin durumu ve atölyedeki tablo:

Olay sonrası yapılan ilk tespitlerde, patlama şiddetiyle savrulan işçinin hiçbir yara almadığı bildirildi. Atölyedeki diğer kişilerin panik yaşadığı, olayın ardından herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı aktarıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini belgeleyerek incelemeye kaynak teşkil etti.

Lastik tamir sırasında bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Lastik tamir sırasında bomba gibi patladı: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi
images

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı
images

Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu
images

Kağıthane'de kum yüklü dorsenin devrilmesi park halindeki araca zarar verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çağlayan'da inşaat sırasında kamyon dorsesi devrildi

Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Sincan'da halkın traktör müdahalesi yangını tarlalara sıçramadan durdurdu

Saklıkent yakınlarında hızla yayılan yangın Kaş sınırlarına dayandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı