Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu

İslahiye'de lastik tamirinde yaşanan patlama

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kırıkçalı Mahallesi'ndeki bir lastik tamir atölyesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tamir sırasında şişirilen lastik aniden patladı. Patlamanın şiddetiyle lastiği tamir eden işçi havaya savrularak yere düştü; olay anı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntüde öne çıkanlar:

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şişirilen lastiğin ani ve şiddetli bir şekilde patladığı, patlama anında atölyedeki diğer kişilerin büyük panik yaşadığı ve işçinin savrulma anlarının net şekilde görüldüğü belirtildi. Kayıtlarda çevredeki eşyaların hareketlenmesi ve kısa süreli karmaşa da yer aldı.

İşçinin durumu ve atölyedeki tablo:

Olay sonrası yapılan ilk tespitlerde, patlama şiddetiyle savrulan işçinin hiçbir yara almadığı bildirildi. Atölyedeki diğer kişilerin panik yaşadığı, olayın ardından herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı aktarıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini belgeleyerek incelemeye kaynak teşkil etti.

Lastik tamir sırasında bomba gibi patladı: O anlar kamerada