Taner Yıldız iddiaları gerçek dışı ilan etti ve somut belge istedi

Açıklama metninin özü:

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yatırım fonlarında işlem yaptığı yönündeki iddiaları 'bütünüyle gerçek dışı, yalandır ve iftiradır' sözleriyle reddetti. Yıldız, açıklamayı zorunlu açıklama başlığıyla kamuoyuna duyurdu.

Hukuki uyarı ve belge talebi:

Yıldız, adının kullanılarak ortaya atılan iddiaların herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmadığını belirterek, iddia sahiplerinden bu iddialarını somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koymalarını istedi. Aksi hâlde kişilik haklarının korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarının, tazminatlar dahil, sonuna kadar kullanılacağını bildirdi.

Beklenen adımlar:

Yıldız, haberlerin derhal düzeltilmesini ve kamuoyundan açıkça özür dilenmesini talep etti; söz konusu düzeltme ve özrün yapılmaması halinde gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sundu.

ÖNCEKİ DÖNEM ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI TANER YILDIZ, YATIRIM FONLARINDA İŞLEM YAPTIĞIYLA İLGİLİ HAKKINDA ÇIKAN İDDİALARI YALANLAYARAK, "GERÇEĞE DAYANMAYAN İDDİALAR BÜTÜNÜYLE GERÇEK DIŞIDIR, YALANDIR VE İFTİRADIR" DEDİ.