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Tanığın ifadeleri: 'ben yanarsam seni de yakarım' sözleri duruşmada dikkat çekti

Yalova'daki duruşmada tanık Sultan Nur Ulu, olay gecesini ve Tuğyan Ülkem Gülter ile ilişkisini anlatarak, 'Ben yanarsam seni de yakarım' dediğini aktardı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tanığın ifadeleri: 'ben yanarsam seni de yakarım' sözleri duruşmada dikkat çekti

Yalova'da ilk duruşmada tanık beyanları

Yalova'da sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında tanık olarak dinlenen Sultan Nur Ulu, olay gecesi ve sonrasına ilişkin ayrıntılı ifade verdi. Ulu'nun anlatımı, duruşmada öne çıkan bölümler arasında yer aldı.

Tanığın anlatımı:

Sultan Nur Ulu, olay gecesinde odada eğlendiklerini ve daha sonra Tuğyan Ülkem Gülter'in içeri girerek Roman havası oynadığını söyledi. Ulu, aynaya baktığı sırada Tuğyan'ın Güllü Tut'u bacaklarından tutup yüzü cama dönük şekilde pencereden attığını gördüğünü ifade etti. Tanık, Tuğyan'ın daha sonra yataktan telefonunu aldığını ve ardından onunla birlikte aşağı indiğini belirtti.

Ulu, duruşmada ayrıca Tuğyan'ın cenaze günü kendisine dönerek 'Ben yanarsam seni de yakarım' dediğini aktardı; bu sözler duruşmada dikkat çekti.

İlişki ve avukat görüşmeleri:

Olay sonrası Tuğyan ile ilişkisine de değinen Ulu, olaydan sonra darılma görünümünün olmaması için sarıldığını söyledi: 'Gerçeği söylemediğim için tavır gibi görünmemesi için sarıldım'. Ulu, ilk günlerde Tuğyan'ın yanından ayrılmak istemediğini ifade etti.

Tanık, yaşadıklarını avukatına anlattığını ancak avukatının can güvenliği gerekçesiyle bazı bilgileri söylememesini istediğini, daha sonraki görüşmelerde gerçekleri anlatma niyeti taşıdığını ve gözaltına alındıktan sonra bildiklerini anlattığını belirtti.

Diğer ayrıntılar:

Ulu, Tuğyan'ın daha önce böyle bir şey yapacağını söylemediğini, anne-kız arasında yalnızca bazı küçük tartışmalara şahit olduğunu söyledi. Olay gecesinde çalınan "Malakata" adlı şarkıyı kendisinin açtığını, bunun Tuğyan'ın talebi üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca Ulu, evin dış kapısındaki kilidin sponsorlu reklam olarak takıldığını ifade etti. Duruşma, tarafların ve tanıkların beyanlarının alınmasına devam edilerek sürüyor.

YALOVA’DA SANATÇI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI DEVAM EDERKEN, TANIK SULTAN NUR...

YALOVA’DA SANATÇI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İLK DURUŞMASI DEVAM EDERKEN, TANIK SULTAN NUR ULU’NUN İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ. ULU, OLAY GECESİNDE YAŞANANLARI, TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER İLE ARASINDAKİ KONUŞMALARI VE OLAY SONRASINDAKİ SÜRECİ ANLATTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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