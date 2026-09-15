Tankerin arkasına saplanan araç yakıt boşaltıldıktan sonra çıkarıldı

Kaza ve ilk müdahale:

Dün akşam saatlerinde Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana gelen kazada, Ahmet Sevim yönetimindeki 34 PTL 247 plakalı otomobil, Taşağıl kavşağına yaklaşık 200 metre mesafede aynı yönde seyreden yakıt yüklü tankerin arkasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç tankerin arka kısmına saplanarak yaklaşık 100 metre boyunca sürüklendi.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Sevim (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Sevim’in Ilıca Mahallesi'ndeki Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz koruma memuru olarak görev yaptığı bildirildi. Cenaze, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kurtarma çalışmaları ve yakıt boşaltma:

Çarpmanın ardından otomobil tankerin arkasına sıkışarak üzerinin altında kaldı; kurtarıcı ekiplerin vinçle çıkarmaya çalışması sırasında otomobile bağlanan demir koptu ve araç yerinden çıkarılamadı. Araç, tankerin üzerine binmiş şekilde kaldığı için doğrudan çekilemedi.

Olay yerindeki ekipler, tankerde bulunan ve 50 ton dolayındaki yakıtın başka bir tankere aktarılmasına karar verdi. Yakıtın boşaltılması için başlatılan çalışma tamamlandıktan sonra tanker vinç yardımıyla kaldırıldı ve otomobil kurtarıcı tarafından çekilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Jandarma, kazayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin bulguları doğrultusunda çarpışmanın nedenleri değerlendirilecek; tankerin arkasına saplanan otomobilin sürüklenmesi ve kurtarma sırasında yaşanan kopma gibi teknik ayrıntılar raporlanacak.

Kazanın meydana geldiği güzergâh ve araçların plakaları kayıtlara şu şekilde geçti: otomobil 34 PTL 247, tanker çekicisi 07 CGN 631 ve dorse plakası 07 CGN 579. Yetkililer, sürücünün yaşamını yitirdiğini ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜN GECE MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİLİN AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ TANKERE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ.