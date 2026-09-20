Taraftar dayanışması: Beşiktaş grupları Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti

Beşiktaş taraftarlarının Diyarbakır ziyareti

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı takip etmek üzere Diyarbakır'da bulunan Beşiktaş taraftar grupları, maç öncesi Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti. Ziyarette taraftar gruplarının temsilcileri ve çok sayıda taraftar hazır bulundu.

Ziyaretin detayları:

Taraftarlar, mezarlıkta Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir araya geldi. Ziyarette ayrıca Gülistan Doku'nun fotoğraflarının yer aldığı posterler de taşındı. Katılımcılar için mezarda dua edildi, duygusal anlar yaşandı ve daha sonra basın açıklaması gerçekleştirildi.

Nizamettin Kabaiş ziyaret için teşekkür ederek şunları söyledi: 'Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftar grupları bize büyük bir destek verdi. Bu kardeşlik belirtisidir. Allah sizden razı olsun. Biz 2 yıldır acı çekiyoruz, adalet istiyoruz. Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz. Katiller bulunsun. Bellidir, bir cinayettir. 2 erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su olmadığına göre bu bir cinayettir. Yani bizim psikolojimiz altüst olmuş. Biz neredeyse sağlığımızdan olduk. 2 yıldır neden bu acıyı çektiriyorlar? Yani illaki Gülistan Doku'nun ailesi gibi 6 yıl mı biz acı çekeceğiz? Bu katiller bulunsun. İrtibat eden kişilere de en ağır cezayı versinler'

Taraftar gruplarının mesajı:

Beşiktaş Antipati Grubu sorumlularından Eyüp Berk, Diyarbakır'a sadece maç için gelmediklerini vurguladı ve Kabaiş ailesine desteklerini iletti: 'Diyarbakır'da çok acı yaşayan aileler var. Bu ailelerden bir tanesi de Kabaiş ailesi. Ben Nizamettin abi başta olmak üzere aile bireylerine Allah'tan rahmet diliyorum. Başları sağ olsun. O da bizim bir kardeşimizdir. Biz taraftar grupları olarak buraya geldik. Duamızı ettik. Burada Nizamettin abinin sesine ses vermeye geldik. Bir nebze de olsa bir katkımız olacaksa, biz sonuna kadar varız. Nizamettin abinin yanındayız. Her zaman için yanında yer almaya devam edeceğiz inşallah'

Çarşı Barikart sorumlularından İbrahim Dostel ise ailenin büyük acı çektiğini belirterek, olaya duyarsız kalınamayacağını ifade etti: 'Burada futboldan çok daha önemli bir acı var. Bu acıya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Kısa sürede bu olayın çözülebileceğine inanıyoruz. Nizamettin amcamızın acısını lütfen en kısa zamanda çözelim'

Ziyaretin sonunda taraftarlar, Rojin için 'adalet' sloganlarıyla alandan ayrıldı ve aileye destek mesajlarıyla bölgeden ayrıldılar.

AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6’NCI HAFTASINDA BUGÜN KARŞI KARŞIYA GELECEK. MAÇI TAKİP ETMEK ÜZERE DİYARBAKIR’DA BULUNAN BEŞİKTAŞ TARAFTAR GRUPLARI, ROJİN KABAİŞ’İN MEZARINI ZİYARET ETTİ.