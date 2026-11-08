Taraftar önünde büyük geri dönüş: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor OGM Ormanspor'u 81-75 yendi

maç özeti:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, Merkez Spor Kompleksi’nde konuk ettiği OGM Ormanspor’u çekişmeli geçen maçın sonunda 81-75 ile mağlup etti.
çeyrekler ve skor gelişimi:
Karşılaşmanın ilk çeyreğini konuk ekip 22-20 önde tamamladı. İkinci periyotta üstünlüğünü sürdüren OGM Ormanspor, soyunma odasına 41-34 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip farkın açılmasına izin vermeyerek skoru 58-61 seviyesine taşıdı.
son çeyrekte geri dönüş:
Maçın final periyodunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor muazzam bir geri dönüşe imza attı; son çeyrekte bulduğu 28 sayı ile oyunda üstünlüğü ele geçirerek parkeden galip ayrıldı.
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, MERKEZ SPOR KOMPLEKSİ'NDE KONUK ETTİĞİ OGM ORMANSPOR'U ÇEKİŞMELİ GEÇEN MAÇ SONUCUNDA 81-75 YENDİ
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