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Taraftarları hedef alan sahte taleplere dikkat: Elazığspor'dan uyarı

Elazığspor, adı ve kurumsal kimliği kullanılarak yapılan para taleplerine karşı uyardı; ödemelerin yalnızca kulübün resmi kanallarından doğrulanmasını istedi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Taraftarları hedef alan sahte taleplere dikkat: Elazığspor'dan uyarı

Taraftarları hedef alan sahte taleplere dikkat: Elazığspor'dan uyarı

Elazığspor, kulübün resmi sayfasından yaptığı açıklamayla son günlerde ismi ve kurumsal kimliği kullanılarak bazı kişilerden çeşitli gerekçelerle para talep edildiği yönünde kendilerine ulaşan bilgiler nedeniyle kamuoyunu uyardı. Kulüp, bu tür taleplerin kendisinin bilgisi, onayı ve yetkilendirmesi dışında gerçekleştiğini belirtti.

Kulübün uyarısı:

Açıklamada, Elazığspor adına gerçekleştirildiği iddia edilen para, bağış, yardım, sponsorluk, organizasyon veya futbolcu transferi gibi ödemelerin kulüp tarafından talep edilmediği vurgulandı. Kulüp yetkilileri, Elazığspor'un adı, logosu, yöneticilerinin veya çalışanların isimleri kullanılarak yapılan taleplere kesinlikle itibar edilmemesini istedi.

Resmî açıklamada ayrıca tüm açıklama, kampanya ve ödeme/bağış süreçlerinin sadece Elazığspor Kulübü'nün resmî iletişim kanalları üzerinden duyurulduğu hatırlatıldı ve kulüp adına şahsi banka hesaplarına veya doğrulanmamış IBAN'lara ödeme yapılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı bildirildi.

Ne yapılmalı:

Kulüp, kendilerine ulaşan talepleri doğrulamak için vatandaşlardan ve taraftarlardan öncelikle ilgili kişinin veya hesabın kulübün resmî iletişim kanalları üzerinden teyit edilmesini istedi. Şüpheli durumlarda herhangi bir ödeme yapılmaması, gelen yazışma, telefon numarası, hesap bilgisi veya dekontların kulübe bildirilmesi talep edildi.

Açıklamada, adı ve kurumsal kimliği kullanılarak gerçekleştirilen girişimlerle ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü ve tespit edilen durumlar hakkında ilgili mercilere başvurularak hukuki sürecin başlatılacağı kaydedildi. Kulüp, kamuoyunun ve taraftarların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmasını ve yalnızca resmî hesaplardan yapılan açıklamaları esas almasını önemle rica etti.

Elazığspor'un uyarısı, taraftarların ve vatandaşların olası mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kulübün çağrısı, şeffaflık ve güvenliğin sağlanması için atılması gereken adımları net biçimde işaret ediyor.

ELAZIĞSPOR&#039;DAN DOLANDIRICILIK AÇIKLAMASI

ELAZIĞSPOR'DAN DOLANDIRICILIK AÇIKLAMASI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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