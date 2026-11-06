Taraftarların meşaleli desteğiyle umut arayan Samsunspor

taraftar desteği ve beklenti:

Trendyol Süper Lig'de üst üste 8 maç kaybeden Samsunspor'da taraftarlar, yarın oynanacak Konyaspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek futbolculara destek verdi. Havai fişek ve meşalelerle saha önünde tezahürat yapan grup, takımda moral ve galibiyet beklentisini yüksek sesle dile getirdi.

taraftarın tepkisi:

Taraftarlar, uzun süren kötü sonuçlardan sonra oyunculardan net bir cevap beklediklerini belirtti ve özellikle Konyaspor karşılaşmasından galibiyet sözü talep etti. Kalabalığın coşkusunu karşılayan teknik ekip ve futbolcular, destek için tek tek taraftarların yanına giderek teşekkür etti.

oyunculardan yanıt:

Takım kaptanı Emre Kılınç, taraftarlara hitaben, "Allah hepinizden razı olsun. Bugüne kadar bizlere hep destek verdiniz. Haftalardır belki de hak etmediğimiz kadar bizleri desteklediniz. Herkes her şeyin farkında. Konyaspor maçının final maçı olduğunun da farkındayız. Söz veriyoruz, terimizin son damlasına kadar savaşacağız. İnşallah siz taraftarlarımızın desteğiyle beraber galip geleceğiz. Tek isteğimiz bizleri 90 dakika desteklemeniz. Maç 90 dakika. İnşallah şeytanın bacağını kıracağız. Sadece sizlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Teknik Direktör Nenad Bjelica ise taraftarların elini tek tek sıkarak teşekkür etti ve takımın sahadaki çabasına olan inancını yineledi. Samsunspor, ligin 11. haftasında yarın saat 16.00'da kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak; kırmızı-beyazlılar bu maçtan alınacak bir galibiyetle çıkış arıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’DE ÜST ÜSTE 8 MAÇINI KAYBEDEN SAMSUNSPOR’DA TARAFTARLAR ANTRENMANA GELEREK TAKIMA HAVAİ FİŞEK VE MEŞALELERLE DESTEK VERDİ. KAPTAN EMRE KILINÇ, TARAFTARLARA KONYASPOR MAÇININ FİNAL MAÇI OLDUĞUNUN FARKINDA OLDUKLARINI BELİRTEREK GALİBİYET SÖZÜ VERDİ.