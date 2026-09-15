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Taraklı ziyaretinde gençlere akademi sözü veren Mesut Özil

Mesut Özil, Taraklı'da esnaf ve Taraklıspor altyapısıyla buluştu; Ümraniye'de 11-18 yaş için kurulacak futbol akademisini bir yılda hazır olacağını dedi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:02

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 18:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Taraklı ziyaretinde gençlere akademi sözü veren Mesut Özil

Mesut Özil Taraklı'da esnaf ve sporla bir araya geldi

AK Parti MKYK Üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Sakarya'nın tarihi ilçesi Taraklı'yı ziyaret etti. Öğle saatlerinde ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Özil, sokaklarda vatandaşların taleplerini dinledi, formalarını imzaladı ve fotoğraf çektirmek isteyenlerle uzun süre sohbet etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Özil, Taraklıspor altyapı tesislerine geçti ve burada minik sporcularla bir araya gelerek penaltı atışları yaptı. Çocuklarla kurduğu samimi iletişim, bölge sakinlerinin ve genç sporcuların ilgisini çekti.

Taraklı buluşmasında siyasete ve destek mesajına dair değerlendirme:

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Özil, Taraklı'nın tarihine ve sıcak karşılamaya vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı ile 2009 yılında tanıştığını anımsatan Özil, MKYK üyeliğinin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümek bana çok gurur veriyor" dedi. Siyasete katılmasının gençlerle buluşma imkanı sağladığını ve farklı ilçe ve şehirlerde gençlerle sohbet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ümraniye'de kurulacak akademi ve hedefler:

Özil, basın açıklamasında gençlere yönelik somut bir adımın müjdesini de verdi. Ümraniye'de inşaatı süren akademi projesine ilişkin olarak "Akademi kurma hayalim var, bir sene sonra bitecek" sözlerini yineleyen Özil, projenin 11-18 yaş aralığındaki gençleri kapsayacağını aktardı.

Proje kapsamında gençlerin elinden tutularak, onlara sistemli bir eğitim ve spor altyapısı sağlanacağı, Avrupa sahnalarında kendilerini gösterebilecekleri fırsatlar yaratılacağı vurgulandı. Özil, akademinin sadece sportif gelişimi değil, aynı zamanda gençlere saygı, sevgi ve ahlak temelinde spor sevgisi aşılamayı da hedeflediğini belirtti.

Mesut Özil program boyunca hem ilçe halkı hem de genç sporcularla yoğun etkileşimde bulundu; imza ve fotoğraf taleplerini geri çevirmeyerek ziyaretini samimiyetle tamamladı. Ümraniye'deki akademi projesinin takipçisi olacağını ve gençlerin gelişimi için elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE ESKİ FUTBOLCU MESUT ÖZİL, &quot;TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI&quot; KAPSAMINDA GELDİĞİ...

AK PARTİ MKYK ÜYESİ VE ESKİ FUTBOLCU MESUT ÖZİL, "TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI" KAPSAMINDA GELDİĞİ SAKARYA’NIN TARAKLI İLÇESİNDE ESNAF ZİYARETİNİN ARDINDAN TARAKLISPOR ALTYAPI TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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