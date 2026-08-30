Taranto'da erkekler finalinde iki FIFA hakemi görev alacak

finalde görev alacak ekip:

FIFA hakemleri Ozan Ergün ve Mücahid Adem Çelebi, 2026 Akdeniz Oyunları erkekler futbol final müsabakasında görevlendirildi. Final, Tunus ile Cezayir arasında TSİ 20.00'de Taranto'daki Erasmo Iacovone Stadyumunda oynanacak.

Karşılaşmayı başhakem olarak Ozan Ergün yönetecek; yardımcı hakemler Zakaria Bouchtaoui (Fas) ile Mücahid Adem Çelebi olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Andi Koci (Arnavutluk) olarak açıklandı.

turnuvadaki görev dağılımı:

Ozan Ergün, turnuvanın grup aşamasında İtalya-Arnavutluk ve Kosova-İtalya erkekler müsabakalarında başhakem olarak görev aldı; ayrıca İtalya-Fas kadınlar maçında dördüncü hakem olarak bulundu.

Mücahid Adem Çelebi ise grup aşamasında yardımcı hakem olarak İtalya-Arnavutluk, Fas-Tunus ve Kosova-İtalya erkekler müsabakalarında görev yaptı.

değerlendirme:

Türk FIFA hakemlerinin finalde yer alması, her iki ismin turnuva boyunca üstlendikleri düzenli görev dağılımının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu atama, uluslararası organizasyondaki güvenin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

FIFA HAKEMLERİ OZAN ERGÜN VE MÜCAHİD ADEM ÇELEBİ, 2026 AKDENİZ OYUNLARI ERKEKLER FUTBOL FİNAL MÜSABAKASINDA GÖREVLENDİRİLDİ.