Tardip, Elazığ'da üretici örgütlerine ortak makine parkı hibe çağrısını anlattı

Tarım sektörünün geliştirilmesi ve üreticilerin makine ekipman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde Elazığ'da üretici örgütlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TARDİP projesinin ortak makine parklarının oluşturulmasına yönelik hibe çağrısının detayları katılımcılarla paylaşıldı.

hibe çağrısının kapsamı:

Toplantıda, ortak makine parklarının kurulmasını hedefleyen başvuruların hangi tür makine ve ekipman alımlarını kapsadığı ile ilgili bilgiler aktarıldı. Yetkililer, hibe desteğinin makine ve ekipman alımlarına yönelik olduğunu ve desteklenmeye hak kazanan tarımsal amaçlı örgütlerin bu kapsamda yatırım gerçekleştirebileceğini vurguladı.

başvuru ve değerlendirme süreci:

Tarım amaçlı kooperatif ve birlik temsilcilerine başvuru şartları, değerlendirme kriterleri ve süreç boyunca takip edilecek adımlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Katılımcılara, başvuruların nasıl değerlendirileceği, uygunluk kriterleri ve ortak kullanım esaslarına ilişkin beklentiler açıklandı.

Toplantıda ayrıca destek sonrası uygulanacak izleme ve raporlama mekanizmalarına; sağlanan kaynakların ortak kullanım ilkelerine uygun şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

ELAZIĞ'DA TARIMSAL ÖRGÜTLERE HİBE DESTEĞİ ANLATILDI