Tarih ve gönül köprüsü: Prof. Dr. Mehmet Haberal Osmangazi'de

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa’ya gelen Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Şükran Kütükçü'yü Osmangazi’de ağırladı. Ziyaret, kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılmasına odaklandı.

Program ve ziyaret rotası:

Konuklar, Osmanlı’nın kuruluş dönemine tanıklık eden ve Bursa’nın ortak hafızasında yer tutan tarihi mekanları gezdi. Ziyaretler sırasında kentin geçmişten günümüze ulaşan kültürel zenginlikleri yakından tanıtıldı; ayrıca Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın layık görüldüğü Barış Yolu Ödülü programın anlamını güçlendirdi.

Samimi sohbetler ve tarih aktarımı:

Başkan Erkan Aydın, Osmangazi’nin sahip olduğu kültürel ve manevi mirası konuklarla paylaştı. Tarihin izlerini taşıyan mekanlarda gerçekleştirilen gezilerde, Osmanlı medeniyetinden günümüze uzanan süreçler ve Bursa’nın tarihî kimliğinin önemi üzerine samimi sohbetler yapıldı.

Başkan Aydın'ın değerlendirmesi:

Erkan Aydın ziyarete dair değerlendirmesinde şunları söyledi: "Osmanlı’nın kuruluşuna tanıklık eden, köklü geçmişimizin ve ortak hafızamızın izlerini taşıyan Osmangazi’mizde tarihi mekanlarımızı ziyaret ederek geçmişimizle bugünümüz arasında bir yolculuk gerçekleştirdik. Bu toprakların taşıdığı manevi değeri, ecdadımızın bizlere bıraktığı mirası ve Bursa’mızın eşsiz tarihini paylaşmak benim için çok anlamlıydı. Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamıza, Şükran Kütükçü’ye nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum."

Ziyaret, kentin tarih bilincinin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıdı. Ev sahibi olarak Osmangazi Belediyesi yetkilileri, konuklarına gösterdikleri ilgi ve sohbet için teşekkürlerini iletti.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, MUDANYA MÜTAREKESİ’NİN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA BURSA’YA GELEN PROF. DR. MEHMET HABERAL(SOLDAN 2.) VE ŞÜKRAN KÜTÜKÇÜ’YÜ(SAĞDAN 2.) OSMANGAZİ’DE AĞIRLADI. KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ ÖN PLANA ÇIKTIĞI ZİYARETTE, OSMANLI’NIN KURULUŞUNA TANIKLIK EDEN TARİHİ MEKANLAR GEZİLDİ.