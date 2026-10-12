Dolar 49,3375 -0,04%
Euro 55,1779 +0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.651,88 +0,07%
EUR/USD 1,1177 +0,15%
Brent Petrol 105,45 -1,13%
--°

Tarih ve gönül köprüsü: Prof. Dr. Mehmet Haberal Osmangazi'de

Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Şükran Kütükçü, Mudanya Mütarekesi’nin 104. yılı kapsamında Osmangazi’de Başkan Erkan Aydın ile kentin tarihi mekanlarını gezdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarih ve gönül köprüsü: Prof. Dr. Mehmet Haberal Osmangazi'de

Tarih ve gönül köprüsü: Prof. Dr. Mehmet Haberal Osmangazi'de

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bursa’ya gelen Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Şükran Kütükçü'yü Osmangazi’de ağırladı. Ziyaret, kentin tarihi ve kültürel mirasının öne çıkarılmasına odaklandı.

Program ve ziyaret rotası:

Konuklar, Osmanlı’nın kuruluş dönemine tanıklık eden ve Bursa’nın ortak hafızasında yer tutan tarihi mekanları gezdi. Ziyaretler sırasında kentin geçmişten günümüze ulaşan kültürel zenginlikleri yakından tanıtıldı; ayrıca Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın layık görüldüğü Barış Yolu Ödülü programın anlamını güçlendirdi.

Samimi sohbetler ve tarih aktarımı:

Başkan Erkan Aydın, Osmangazi’nin sahip olduğu kültürel ve manevi mirası konuklarla paylaştı. Tarihin izlerini taşıyan mekanlarda gerçekleştirilen gezilerde, Osmanlı medeniyetinden günümüze uzanan süreçler ve Bursa’nın tarihî kimliğinin önemi üzerine samimi sohbetler yapıldı.

Başkan Aydın'ın değerlendirmesi:

Erkan Aydın ziyarete dair değerlendirmesinde şunları söyledi: "Osmanlı’nın kuruluşuna tanıklık eden, köklü geçmişimizin ve ortak hafızamızın izlerini taşıyan Osmangazi’mizde tarihi mekanlarımızı ziyaret ederek geçmişimizle bugünümüz arasında bir yolculuk gerçekleştirdik. Bu toprakların taşıdığı manevi değeri, ecdadımızın bizlere bıraktığı mirası ve Bursa’mızın eşsiz tarihini paylaşmak benim için çok anlamlıydı. Prof. Dr. Mehmet Haberal hocamıza, Şükran Kütükçü’ye nazik ziyaretleri, samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum."

Ziyaret, kentin tarih bilincinin güçlendirilmesi ve kültürel mirasın görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıdı. Ev sahibi olarak Osmangazi Belediyesi yetkilileri, konuklarına gösterdikleri ilgi ve sohbet için teşekkürlerini iletti.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, MUDANYA MÜTAREKESİ’NİN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA BURSA’YA...

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, MUDANYA MÜTAREKESİ’NİN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA BURSA’YA GELEN PROF. DR. MEHMET HABERAL(SOLDAN 2.) VE ŞÜKRAN KÜTÜKÇÜ’YÜ(SAĞDAN 2.) OSMANGAZİ’DE AĞIRLADI. KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ ÖN PLANA ÇIKTIĞI ZİYARETTE, OSMANLI’NIN KURULUŞUNA TANIKLIK EDEN TARİHİ MEKANLAR GEZİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla'da çocuk filmleri kültürlerarası diyalogun merkezine oturdu
images

Alanya'da tropik meyve rüzgârı dünya sahnesinde
images

Yeni dönemde SODAM kadın emeğini üretime dönüştürüyor
images

Bir kadın, bin umut temasıyla SODAM'da yeni dönem coşkuyla açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası