Osmanlı sokağı törenle eğitim alanına katıldı
Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu bünyesinde, Tarih ve Kültürel Miras Kulübü öncülüğünde hazırlanan 'Osmanlı Sokağı' düzenlenen törenle öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açıldı.
Açılışı Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin gerçekleştirdi. Bilgin, açılışın ardından öğrencilerin hazırladığı stantları, sergileri ve etkinlik alanlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projeyi yerinde inceledi.
Projenin hedefleri:
Sokak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda kurgulandı. Çalışmanın amacı, öğrencilere tarihi ve kültürel mirası teoride öğrenmenin ötesinde yaşatarak tanıtmak; geçmiş ile bugün arasında somut bağlar kurmaktır.
Uygulama ve öğrenci deneyimi:
Proje kapsamında oluşturulan alanda öğrenciler, geleneksel dokularla dizayn edilen mekânda günlük etkinlikler ve gösteriler aracılığıyla kültürel değerlerle doğrudan etkileşim kurma fırsatı bulacak. Böylece kültürel mirasın aktarımı, sınıf dışı deneyimlerle desteklenerek pekiştirilecek.
AYDINTEPE’DE ÖĞRENCİLER İÇİN ‘OSMANLI SOKAĞI’ OLUŞTURULDU
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