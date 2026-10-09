Tarihi 58 meydanı restorasyonla eski dokusuna kavuştu

çalışmanın kapsamı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi dokusunu koruma ve turizm alanlarını güçlendirme hedefiyle Tarihi 58 Meydanı'nda yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı. Mehmet Kasım Gülpınar liderliğinde, imar ve şehircilik dairesi başkanlığı ekipleri alanda kapsamlı bir müdahale gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1.100 metrekarelik alanda yapılan düzenlemelerde zemin kaplamalarında doğal bazalt ve traverten taşları tercih edildi. Meydandaki mevcut uyumsuz yapıların onarımı sağlanarak çevreyle bütünleşen bir görünüm elde edildi. Önceki belediye çalışmaları kapsamında yapılan sokak aydınlatmaları da alanın estetik görünümünü destekliyor.

tarihi ve kentsel öğelerin korunması:

Meydan, çevresinde bulunan Tarihi Nimetullah Camii, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi, tarihi konaklar, butik oteller ve konuk evleriyle kentin kültürel dokusunu yansıtıyor. Yapılan müdahaleler, bu öğelerin ön plana çıkmasını hedefleyerek tarihî kimliğin korunmasına odaklandı.

Uygulamalar, sadece estetik iyileştirme değil; aynı zamanda mekânsal uyum, malzeme seçimi ve peyzaj bütünlüğü üzerinden tarihî atmosferin güçlendirilmesine hizmet ediyor. Onarılan yapı elemanları ve zemin düzenlemeleri meydanın özgün karakterini yeniden ortaya koyuyor.

turizm potansiyeline etkisi:

Yapılan düzenlemelerle Tarihi 58 Meydanı, kentin kültürel mirasını yansıtan önemli turizm noktalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Belediye çalışmaları, alanın ziyaretçi deneyimini iyileştirmeyi ve gelecek kuşaklara aktarılacak bir tarihî doku bırakmayı amaçlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarihi alanların korunmasına yönelik bu tür uygulamalarla kentin turizm potansiyelini artırmayı ve kültürel mirası süreklilik içinde tutmayı sürdüreceğini açıkladı.

TARİHİ 58 MEYDANI YENİDEN HAYAT BULDU