Tarihi Babullu Gazi Camii yeniden cemaatle buluştu 50 yıl sonra cuma namazı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Babullu Köyü Gazi Camii, yaklaşık 50 yıldır ilk kez cuma namazına ev sahipliği yaptı. Uzun yıllar terk edilmiş halde kalan camide düzenlenen program, hem dinî törenler hem de köy yaşamına dair anlamlı bir birlikteliğe dönüştü.

Tarihi caminin restorasyonu:

Yaklaşık 800 yıl önce yapıldığı tahmin edilen cami, yıllarca kullanılmamış ve bakımsız kalmıştı. Köyde yaşayan tek kişi olan Babullu Köylüleri Sosyal Yardımlaşma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Halil Adalıoğlu ile ilçe sakinleri, imece usulüyle camiyi restore ettirdi. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami tekrar ibadete açıldı.

Etkinlik ve anma töreni:

Restorasyonun tamamlanmasını müteakip düzenlenen etkinlikte, vatan için canlarını feda eden şehitler ile cemaat ve köy sakinlerinin vefat eden yakınları için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu. Duaların ardından tarihi camide cuma namazı kılındı.

Namazın sonrasında cami cemaati ve gelen ziyaretçilere pide, ayran ve çay ikram edildi; etkinlik, köy halkı ve ilçeden katılanların dayanışması eşliğinde tamamlandı.

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDEKİ BABULLU KÖYÜ GAZİ CAMİİ'NDE 50 YILIN ARDINDAN İLK DEFA CUMA NAMAZI KILINDI.