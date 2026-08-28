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tarihi binanın çatısı sağanak sonrası çöktü

Bartın Hamam Sokağı'ndaki tarihi binanın çatısı sağanak yağış sonrası iki kez çöktü; kiremitler düştü, bina boş olduğundan yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Aslı Han

tarihi binanın çatısı sağanak sonrası çöktü

Bartın merkezde tarihi binada çatı çökmesi

Bartın şehir merkezinde, Hamam Sokağı'nda bulunan tarihi bir binanın çatısında sağanak yağışların ardından çökme meydana geldi. Binanın etrafı daha önce file ile çevrilmişti; yağışların etkisiyle önce öğle saatlerinde çatının bir bölümü çöktü, ardından saat 16.00 civarında yeniden çökme yaşandı.

Olayın seyri ve zararlar:

Çökme sırasında çatıda bulunan kiremitlerin evin içine düştüğü kaydedildi. Yapının o an boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Fiziksel hasarın çatının ön ve iç bölümlerinde yoğunlaştığı görülüyor; düşen malzemeler binanın iç mekanına ve yakın çevresine zarar verdi.

Güvenlik endişesi ve halkın tepkisi:

Binanın kaldırımın hemen üst kısmında yer alması, çevredeki vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Mevcut durumda bina çevresinin file ile çevrili olması muhtemel riskleri azaltmış olsa da, bölgedeki yaya güvenliği ve yapının stabilitesi konusunda endişeler devam ediyor.

Olayla ilgili resmi bir açıklama veya yetkili denetimi hakkında kaynaklarda ek bilgi yer almıyor; mevcut bilgiler, binanın Hamam Sokağı'nda bulunduğu, çökmenin sağanak yağış sonrası gerçekleştiği ve herhangi bir yaralanma olmadığı yönünde sınırlı.

BARTIN ŞEHİR MERKEZİNDE BULUNAN TARİHİ BİNANIN ÇATISINDA YAĞIŞ SONRASI ÇÖKME YAŞANDI.

BARTIN ŞEHİR MERKEZİNDE BULUNAN TARİHİ BİNANIN ÇATISINDA YAĞIŞ SONRASI ÇÖKME YAŞANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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