Tarihi dokuya uygun ulaşım için uluslararası çözüm arayışı

Uluslararası uzmanlarla tarihi merkezde ulaşım çalışmaları

Osmangazi Belediyesi, CIVITAS programı çerçevesinde yürütülen iş birlikleriyle tarihi kent merkezinin ulaşım ve hareketlilik sorunlarını yerinde ele alıyor. Farklı ülkelerden gelen uzmanlar, saha incelemeleri ve teknik değerlendirmeler yaparak kentin koruma gereksinimleri ile günlük ulaşım ihtiyaçları arasındaki dengeyi inceledi.

Toplantılara Münih ve Bologna gibi programın şampiyon şehirleriyle birlikte Osmangazi’nin ikiz şehri Floransa, New York ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinden uzmanlar katıldı. Bu kapsamda yapılan çalışma, kent merkezinin özgün kentsel dokusuna uygun müdahale seçeneklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Saha incelemeleri ve öncelikli konular

Saha gözlemleri ve teknik değerlendirmelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde, özellikle yaya hareketliliği, toplu taşıma entegrasyonu, erişilebilirlik, trafik yoğunluğu ve farklı ulaşım türleri arasındaki bağlantılar ele alındı. Tarihi ve kültürel mirasın zarar görmeden korunması gerekliliği, önerilecek her çözümün temel kriteri olarak benimsendi.

Uzmanlar, Floransa başta olmak üzere örnek şehirlerde uygulanan yayalaştırma, trafik kısıtlamaları, hareketlilik merkezleri ve yaya öncelikli modelleri inceledi. Bu uygulamaların Osmangazi’nin dar sokakları, tescilli yapıları ve turistik çekim merkezleriyle nasıl uyumlu hale getirilebileceği tartışıldı.

Floransa ile eşleşme ve deneyim paylaşımı

CIVITAS kapsamında Osmangazi ile Floransa belediyelerinin eşleşmesi, şehirler arası doğrudan deneyim aktarımı için zemin hazırladı. Osmangazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Serkan Cebeci bu iş birliğine ilişkin olarak şunları söyledi: 'Bir Avrupa başkentinin turizm noktasında dünyanın en iyi kentlerinden biri olduğuna dair çalışmalarını bizzat hem Floransa’ya giderek hem Floransa belediyesi yetkililerini Osmangazi’de ağırlayarak çalışmış olduk'.

Floransa yetkilileri de benzer hedeflerle hareket ettiklerini belirterek, uygulamaların yerel bağlama adapte edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hedef: mirası koruyup erişilebilirliği artırmak

Osmangazi Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmaların nihai hedefi, tarihi ve kültürel mirası korurken kent merkezinde yaya güvenliğini güçlendirmek, toplu ulaşıma erişimi kolaylaştırmak ve trafik baskısını azaltmak olarak belirtildi. Elde edilen veriler ve uluslararası iyi örnekler ışığında, Osmangazi’nin kendine özgü kent dokusuna uyarlanacak çözüm ve müdahale seçenekleri geliştirilmesi planlanıyor.

Bu süreç, hem koruma bilinci hem de sürdürülebilir hareketlilik hedefleri doğrultusunda kademeli uygulamalar ve yerel paydaşlarla eşgüdüm içinde ilerleyecek.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, CIVITAS PROGRAMI KAPSAMINDA ULUSLARARASI UZMANLARLA BİR ARAYA GELEREK TARİHİ KENT MERKEZİNDEKİ ULAŞIM VE HAREKETLİLİK SORUNLARINI ELE ALDI. SAHA İNCELEMELERİNDE, TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI VE DAHA ERİŞİLEBİLİR, GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ÇÖZÜMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLDİ.