Tarihi Donduran Kulesi restorasyona hazırlanırken duvarları yazılarla kirleniyor

Tarihi Donduran Kulesi restorasyon öncesi dikkat çekiyor

Donduran Kulesi, Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, Donduran Mahallesi’nin güneyinde yer alıyor. 1300’lü yılların sonlarında saray kulesi olarak inşa edilen yapı, Menderes Ovası’na hakim bir konumda bulunuyor ve Aydın’da ayakta kalmış 4 kuleden biri olma özelliğini taşıyor. Üç katlı olarak planlanan kuleye, kaynaklarda bahsedildiği üzere makaralı asansörle çıkılabiliyordu.

Restorasyon planı ve süreç:

Yerel yetkililer, kulenin turizme kazandırılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor. Çalışmaların başlaması için yaklaşık maliyet tespitinin yapıldığı ve bu tespitin ardından güçlendirme ile restorasyonun başlayacağının öğrenildiği ifade ediliyor. Yetkililer restorasyonun hem yapısal güvenliği sağlayacak hem de kulenin tarihî dokusunu koruyacak şekilde yürütüleceğini vurguluyor.

Koruma sorunu: duvarların karalanması:

Restorasyon hazırlıkları sürerken kule, vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle zarar görüyor. Ziyaretçiler tarafından kulenin duvarlarına yazılar yazılması, tarihi dokunun görünür biçimde kirlenmesine yol açtı. Bu durum, yerel halk ve tarih meraklıları arasında tepki topluyor; uzmanlar ise koruma bilincinin artırılması ve ziyaretçi bilgilendirmesinin önemine dikkat çekiyor.

Gün sayan restorasyon projeleriyle kulenin ayağa kaldırılması hedeflenirken, uzmanlar ve yetkililer, projeden önce ve sonra uygulanacak koruma önlemlerinin eş zamanlı planlanması gerektiğini söylüyor. Tarihe sahip çıkma çağrıları sürüyor; kulenin özgün dokusunun ve çevresinin korunması için ziyaretçilerin sorumluluk bilinci önem taşıyor.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ DONDURAN KULESİ’NİN, TURİZME KAZANDIRILMASI AMACIYLA HAZIRLANAN RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLAMAK İÇİN GÜN SAYARKEN, TARİHİ KULE İSE ÜZERİNE YAZILAN YAZILAR SEBEBİYLE ADETA KARALAMA DUVARINA DÖNDÜ.