Tarihi yapı günümüz sanatına ev sahipliği yapıyor:

Çarşamba ilçesi Yeşilırmak kıyısında yer alan Tarihi Gelin (Emirgan) Hamamı, Osmanlı döneminden kalan değerli bir kültür mirası olarak ayakta kaldı. Bir dönem geleneksel hamam işlevi gören yapı, yapılan restorasyonun ardından artık Ferhan Şensoy Sanat Galerisi adıyla kent sakinlerine ve ziyaretçilere açık.

Mimari özellikler:

Hamamın kesin inşa yılı bilinmese de mimari incelemeler, yapının 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ikinci yarısı arasında bir döneme tarihlenebileceğini gösteriyor. Planında üç ana bölüm ve bir soyunma alanı yer alıyor; bu bölümler soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olarak adlandırılıyor. Yapının öne çıkan özellikleri arasında geleneksel cehennemlik ısıtma sistemi ve kubbelerdeki filgözü açıklıkları ile sağlanan doğal ışık düzenlemeleri bulunuyor.

Restorasyon ve güncel kullanım:

Çarşamba Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla mekan, özgün mimari dokusunu koruyarak sanat galerisinde değerlendirildi. Yeni işleviyle yapı, resim, sergi ve diğer kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve kentin kültürel yaşamına doğrudan katkı sunuyor.

Hamamın dönüşümü, hem bu özgün Osmanlı mimari örneğinin korunmasına hem de yerel düzeyde kültürel faaliyetlerin güçlenmesine zemin hazırlıyor. Yeşilırmak kıyısındaki bu yapı, geçmişin izlerini taşıyan fiziksel özellikleriyle kent belleğinde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE BULUNAN VE OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN TARİHİ GELİN (EMİRGAN) HAMAMI, MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMLE KENTİN ÖNEMLİ KÜLTÜR MİRASLARI ARASINDA YER ALIYOR. BİR DÖNEM HAMAM OLARAK KULLANILAN TARİHÎ YAPI, BUGÜN FERHAN ŞENSOY SANAT GALERİSİ OLARAK ÇARŞAMBA'NIN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKI SUNUYOR.