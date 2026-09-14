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Tarihi konak aile destek merkezine dönüştü: Kastamonu'da sosyal hizmetlerde yeni adres

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Konyalı Konağı'ndaki Aile Destek Merkezi'ni açtı ve el sanatları kurslarını gezdi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:37

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 17:40

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EDİTÖR: Elif Demir

Tarihi konak aile destek merkezine dönüştü: Kastamonu'da sosyal hizmetlerde yeni adres

Açılış ve ziyaretin çerçevesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Kastamonu'ya gerçekleştirilen ziyareti sırasında, tarihi Konyalı Konağında hizmete alınan Aile Destek Merkezi (ADEM)'nin açılışını yaptı. Merkezin, kadınlara ve ailelere yönelik hizmet verecek şekilde düzenlendiği belirtildi.

Protokol ve açılış töreni:

Açılış öncesinde Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edildi. Törene katılanlar arasında Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yaşar Özdemir yer aldı ve heyet birlikte açılış kurdelesini kesti.

El sanatları eğitimleri ve kadınlarla buluşma:

Açılışın ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki heyet, merkezde el sanatları eğitimi alan kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti ve yaptıkları ürünleri inceledi. Ayrıca, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüsü ziyaret edilerek, el sanatları kurslarında eğitim gören kadınlarla görüşmeler yapıldı.

Ziyaret sonunda kadınların emekleriyle hazırlanan ürünler Bakan Göktaş'a hediye edildi. Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada «Bütün Kastamonulu kadınları için, aileleri için, çocukları için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Burası Türkiye’nin en güzel aile evlerinden bir tanesi oldu. Binalar da şimdi öyle, tarihi binalar, bizde şimdi gezip keşfedeceğiz. Hayırlı olsun inşallah» ifadelerini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, KASTAMONU&#039;DA HİZMETE ALINAN AİLE DESTEK...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, KASTAMONU'DA HİZMETE ALINAN AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM)’NİN AÇILIŞINI YAPTI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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