Havran'ın tanıtım turları:

İlçenin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla TÜRSAB ve tur operatörlerinin öncülüğünde planlanan tanıtım turları devam ediyor. Organizasyonlar, Havran Turizm Çalıştayı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda misafirleri ağırlıyor ve ilçenin kültürel mirasını ön plana çıkarıyor.

Ziyaret rotaları:

İzmir’den gelen konuklar, ilçenin müzelerini ve tarihî konaklarını gezme fırsatı buldu; ayrıca yöresel tatların sunulduğu tahini mekanları ziyaret edildi. Grup, Koca Seyit anıtını görerek bölge tarihine dair bilgiler aldı ve zeytin ile mandalina hasadına katılarak tarımsal üretimin canlılığını deneyimledi.

Ekonomik katkı ve tanıtım hedefleri:

Belediye Başkanı Emin Ersoy etkinliklerin yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladığını vurguluyor. "İlçemize gelen konuklar, kültürel mirasımızı, doğal güzelliklerimizi ve yöresel değerlerimizi yakından tanıma fırsatı buluyor." ifadesiyle, ziyaretlerin hem coğrafi işaretli Havran Mandalinası gibi ürünlerin tanıtımına hem de esnafın canlanmasına hizmet ettiğini belirtti.

Yerel üreticiler ve esnafla kurulan doğrudan temaslar, ilçenin tanıtım stratejisinin merkezinde yer alıyor. Düzenlenen turların, Havran’ın turizm cazibesini artırmaya ve sürdürülebilir bir ekonomik hareketlilik sağlamaya yönelik uzun vadeli hedeflerle uyumlu olduğu aktarılıyor.

HAVRAN'I ZİYARET EDEN KONUKLAR