Tarihi konaktan öğretmenevine: Erdemli'de atıl bina 5 ayda sosyal tesise dönüştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, deniz kenarındaki ve yıllarca kullanılmayan valilik konağı, kısa sürede yeniden düzenlenerek eğitim camiasının hizmetine sunuldu. Akdeniz Mahallesi'nde bulunan konak yaklaşık 15 yılı aşkın sürede metruk hale gelirken, bazı bölümlerinin duvarları yıkılmıştı. Yapının geleceği, Mersin Valisi Atilla Toros'un ilçeyi ziyareti sırasında yapılan tespitlerin ardından şekillendi.

Tarihi konak nasıl devredildi:

Vali Toros, İlçe Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'ndan konağın durumuyla ilgili bilgi aldıktan sonra binanın eğitim hizmetine kazandırılması için çalışma başlattı. Vali Toros'un talimatıyla konak, protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi ve yaklaşık 5 aylık onarım-inşa çalışması planlandı. Yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından yapı, Erdemli Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Ek Binası olarak sosyal tesis haline getirildi. Tesisin açılışına Vali Atilla Toros'un yanı sıra Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemir ve çok sayıda protokol üyesi ile öğretmenler katıldı; açılış dualarla gerçekleştirildi.

Vali Atilla Toros açılışta şunları söyledi: 'Burası valiliğimize ait bir binaydı. Gelip gördüğümde bu binanın yaklaşık 15-20 yıl arası bir halde neredeyse metruk hale geldiğine ilişkin bir takım tespitlerimiz oldu. Erdemli Kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra buranın eğitim camiasına kazandırılması konusunda bir tasarrufumuz oldu. İyi de bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burada öğretmenlerimizin, aynı zamanda buradan hizmet almak isteyen vatandaşlarımıza da hizmet verilecek. Öğretmenevimizin böyle bir yeri yoktu. Biraz içeride bir sokak arkada kalıyordu yeri. Bu da buranın sosyal tesisi olarak inşallah önemli bir hizmet yürütecek'

Tesisin işlevi ve hedefleri:

Erdemli Öğretmen Evi Müdürü Mehmet Güven tesisi, kamu çalışanları ve öğretmenlerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir merkez olarak tanımladı. Güven, 'Buradaki amacımız kamuda çalışan veyahut da öğretmen arkadaşlarımızın burada gelip dinleneceği, eğleneceği, çay kahve içeceği, kahvaltı yapacağı bir alan, hizmet oluşturmaktı. Bunu da ekip arkadaşlarımızla birlikte başardık. Burası metruk bir bina olarak elimize geçti. Sağ olsun valimiz, milli eğitim müdürümüzle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde bir protokol yaptı. İlçe Kaymakamımız Aydın Tetikoğlu’nun da büyük destekleriyle öğretmenevine kazandırıldı. Biz de mayıs ayı itibarıyla kazmayı vurduk ve 4-5 ay içerisinde bu duruma getirdik'

Güven, binanın hizmete girmesinde çok sayıda kişinin emek verdiğini vurguladı ve tesisin en iyi şekilde hizmet vereceğini belirtti. Yenileme ile birlikte hem öğretmenlere hem de yerel halka açık bir sosyal alan kazanılmış oldu.

YAKLAŞIK 5 AYLIK ÇALIŞMAYLA YENİDEN İNŞA EDİLEN KONAK, ERDEMLİ ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULU EK BİNASI OLARAK SOSYAL TESİS HALİNE GETİRİLDİ. KONAĞI EĞİTİM CAMİASINA KAZANDIRAN VALİ ATİLLA TOROS, BERABERİNDEKİ ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KARA, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMED ÖZDEMİRCİ İLE DİĞER PROTOKOL ÜYELERİ VE ÖĞRETMENLERİN KATILIMIYLA SOSYAL TESİSİ HİZMETE DUALARLA AÇTI.