Kırlangıç Tarihi Sabunhane kapılarını açtı:

Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi, Ayvalık’ın binlerce yıllık zeytin ve zeytinyağı kültürünü yaşatmak amacıyla Kırlangıç Yaşam Merkezi'ndeki Tarihi Sabunhane Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Galeri, pazartesi hariç haftanın altı günü halka açık olacak ve kentteki zeytincilik mirasını tanıtmayı hedefliyor.

Zeytin kültürünü bugüne taşıyan sergi:

21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali kapsamında açılan galeri, Ayvalık’ın zeytinle şekillenen tarihini, üretim geleneklerini ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor. Festival döneminde ilgi odağı olan Tarihi Sabunhane, bölgenin zeytin yolculuğunu anlatan nesneler ve anlatımlarla ziyaretçilere kapsamlı bir bakış sunuyor.

Galeri, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü işlevi görerek kentin kültürel değerlerinin korunmasına katkı sağlayacak ve zeytin kültürünün sonraki nesillere aktarılmasına aracılık edecek.

Yıl boyunca kültürel buluşma noktası olacak:

Tarihi Sabunhane Salonu, yalnızca galeriye ev sahipliği yapmakla kalmayacak; yıl boyunca düzenlenecek paneller, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerin de adresi olacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, herkesi galeriyi gezmeye ve kentin zeytinle yazılmış hikâyesini keşfetmeye davet etti.

Mesut Ergin şu açıklamayı yaptı: "Yeni galeri ve etkinlik alanıyla Ayvalık’ın zeytin kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması, tarihi mirasının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını ve bu zengin kültürün yaşatılması için çalışıyoruz".

Salonun yıl boyunca aktif bir kültür mekânı olarak kalması, Ayvalık’ın zeytin mirasının görünürlüğünü artırmayı ve yerel belleği güçlendirmeyi amaçlıyor.

AYVALIK’IN BİNLERCE YILLIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAYI AMAÇLAYAN AYVALIK BELEDİYESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI GALERİSİ, KIRLANGIÇ YAŞAM MERKEZİ’NDEKİ TARİHİ SABUNHANE SALONU’NDA, PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI. 21. ULUSLARARASI AYVALIK ZEYTİN HASAT VE TURİZM FESTİVALİ’NDE İLGİ ODAĞI OLAN TARİHİ MEKÂN, YIL BOYUNCA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN DE YENİ ADRESİ OLMAYA ADAY.