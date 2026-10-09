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Tarihi selamlıkta Adana mutfağı gelecek kuşaklara taşınıyor

Seyhan’daki Selamlık Sofra Mirası Evi, Ulu Cami Külliyesi içindeki tarihi Selamlıkta Adana’nın geleneksel lezzetlerini gelecek kuşaklara aktaracak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarihi selamlıkta Adana mutfağı gelecek kuşaklara taşınıyor

Selamlık Sofra Mirası Evi hizmete girdi

Adana'da kentin geleneksel mutfak kültürünü korumak ve yeni kuşaklara aktarmak amacıyla Selamlık Sofra Mirası Evi açıldı. Proje, Seyhan ilçesindeki Ulu Cami Külliyesi içinde, Ramazanoğulları Beylik Sarayı’nın bölümlerinden biri olan tarihi Selamlık yapısının yeniden işlevlendirilmesiyle hayata geçirildi. Açılış programına kent protokolü katıldı ve mekanın işleyişine dair bilgiler paylaşıldı.

Tarihi yapının işlevlendirilmesi:

Tarihi mekan, mimari dokusuna uygun ve otantik bir düzenlemeyle ziyaretçilere hazır hale getirildi. Adana Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında, yapının hem sergi hem de uygulamalı mutfak alanı olarak kullanılacağı, bölgenin gastronomi mirasının araştırılması ve sunuma dönüştürülmesi hedefleniyor. Çalışmaların, Selamlık’ın tarihî kimliğini koruyarak bölgenin kültürel hazinesine katkı sunması amaçlanıyor.

Gastronomi ve turizme katkı:

Açılışta konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, projenin 5 sene önce kurulan bir hayalin sonucu olduğunu belirterek, "Tarihe yolculuk yapan bir bölgedeyiz. Türkiye’nin en büyük gastronomi festivaline ev sahipliği yapan Adana’mızda Lezzet Festivali’nin açılış gününde böyle anlamlı bir yerin açılması çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Vali Yavuz, mekânın Adana’nın kültürüne, turizmine ve gastronomisine katkı sağlayacağını vurguladı ve ziyaretçileri aileleriyle gelmeye davet etti: "Sizleri ailece, sevdiklerinizle ve tüm misafirlerinizle birlikte burada ağırlamaya hazırız."

Yetkililer, Selamlık Sofra Mirası Evi'nin yalnızca yemek tadımı yapılan bir mekân olmayacağını; aynı zamanda tariflerin, pişirme tekniklerinin ve yöresel sunum biçimlerinin kayıt altına alınacağı, eğitim ve etkinliklere ev sahipliği yapacak bir merkez olması için planlandığını belirtti. Mekânın, Adana’nın bilinen lezzetlerinin keşfedildiği, araştırıldığı ve ziyaretçilere sunulduğu yeni bir uğrak noktası haline gelmesi hedefleniyor.

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Adana'da ‘Selamlık Sofra Mirası Evi' hizmete açıldı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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