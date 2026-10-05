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Tarihi surların eteğinde Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde tarihi Topkapı Surları önündeki yeşillik alanda akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu; kimliği henüz belirlenemedi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:46

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 20:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarihi surların eteğinde Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Olayın gelişimi:

İstanbul Zeytinburnu'nda tarihi Topkapı Surları önünde akşam saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Olay, Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi ile tarihi Topkapı Surları arasındaki yeşillik alanda meydana geldi.

buluntu ve ilk müdahale:

İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahalede kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

adli işlemler ve nakil:

Olay yeri inceleme ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen ceset üzerinde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından erkek ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA TARİHİ TOPKAPI SURLARI ÖNÜNDE BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU’NDA TARİHİ TOPKAPI SURLARI ÖNÜNDE BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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