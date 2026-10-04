Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

TEKNOFEST Güneydoğu'da katılım rekoru:

Şanlıurfa'da düzenlenen ve beş gün süren TEKNOFEST Güneydoğu Festivali, kapanış töreniyle sona erdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada organizasyonun tarihî ve kültürel zeminde gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı ve festivale gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

bayraktar'ın teşekkürleri ve organizasyon vurgusu:

Bayraktar, 'Tarihin sıfır noktasında, medeniyetin kök saldığı bu mukaddes topraklarda, tarihi bir TEKNOFEST'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz' sözleriyle başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etti. Ayrıca T3 Vakfı ekibi ile sahada görev yapan gönüllülere minnettarlığını sundu ve en büyük teşekkürünü 'kapılarını da, yüreğini de bizlere sonuna kadar açan Şanlıurfa'ya, Peygamberler Şehri'nin güzel insanlarına' iletti.

katılım rakamları ve gençlere mesaj:

Bayraktar, Şanlıurfa'nın festivali büyük bir coşkuyla sahiplendiğini belirterek, 'Şanlıurfa'da 1.3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk' dedi ve TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık ifadelerini kullandı. Etkinliğin yalnızca ödül ve kupalardan ibaret olmadığını; dostluklar, yeni fikirler ve gelecekte büyük eserlere dönüşecek projelerin ilk adımlarının atıldığını vurguladı.

Gençlere seslenen Bayraktar, yapay zekâdan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar gençlerin gösterdiği emeği överek, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembolü olan çalışmaları takdir etti. 'Yapamazsınız diyenlere inat. biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız' sözleriyle gençlere cesaret verdi ve üretme iradesinin önemini anlattı.

Konuşmasında teknolojinin etik boyutuna da değinen Bayraktar, 'Bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz' diyerek, zorlu bir dünyada adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle yeni bir gelecek inşa etme çağrısında bulundu. TEKNOFEST gençliğini Türkiye'nin tam bağımsız geleceğinin teminatı olarak tanımladı.

Kapanış töreniyle birlikte beş günlük festival resmî olarak sona ererken, organizasyonun sahada bıraktığı etki gençlerin projeleri, kurulan ilişkiler ve sahada oluşan heyecanla ölçüldü. Bayraktar'ın ifadeleri, etkinliğin hem katılım açısından hem de toplumsal motivasyon bakımından önemli bir kilometre taşı olduğunu gösterdi.

TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR, "BİZLER YALNIZCA TEKNOLOJİ ÜRETMİYOR, TEKNOLOJİYİ AHLAK, VİCDAN VE ADALETLE BULUŞTURUYORUZ" DEDİ.