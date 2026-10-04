Dolar 49,1549 +0,10%
Euro 55,0151 -0,45%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.580,80 +0,04%
EUR/USD 1,1188 -0,62%
Brent Petrol 101,51 -0,72%
--°

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Şanlıurfa'da beş gün süren TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdı; gençlerin projeleri ve dostluklar öne çıktı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 17:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

TEKNOFEST Güneydoğu'da katılım rekoru:

Şanlıurfa'da düzenlenen ve beş gün süren TEKNOFEST Güneydoğu Festivali, kapanış töreniyle sona erdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada organizasyonun tarihî ve kültürel zeminde gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı ve festivale gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirdi.

bayraktar'ın teşekkürleri ve organizasyon vurgusu:

Bayraktar, 'Tarihin sıfır noktasında, medeniyetin kök saldığı bu mukaddes topraklarda, tarihi bir TEKNOFEST'i daha alnımızın akıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz' sözleriyle başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Yardımcısına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve tüm paydaş kurumlara teşekkür etti. Ayrıca T3 Vakfı ekibi ile sahada görev yapan gönüllülere minnettarlığını sundu ve en büyük teşekkürünü 'kapılarını da, yüreğini de bizlere sonuna kadar açan Şanlıurfa'ya, Peygamberler Şehri'nin güzel insanlarına' iletti.

katılım rakamları ve gençlere mesaj:

Bayraktar, Şanlıurfa'nın festivali büyük bir coşkuyla sahiplendiğini belirterek, 'Şanlıurfa'da 1.3 milyon vatandaşımızla adeta tek bir yürek olduk' dedi ve TEKNOFEST Güneydoğu'daki tüm etkinliklerde 1 buçuk milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdık ifadelerini kullandı. Etkinliğin yalnızca ödül ve kupalardan ibaret olmadığını; dostluklar, yeni fikirler ve gelecekte büyük eserlere dönüşecek projelerin ilk adımlarının atıldığını vurguladı.

Gençlere seslenen Bayraktar, yapay zekâdan tarıma, robotikten otonom sistemlere kadar gençlerin gösterdiği emeği överek, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sembolü olan çalışmaları takdir etti. 'Yapamazsınız diyenlere inat. biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız' sözleriyle gençlere cesaret verdi ve üretme iradesinin önemini anlattı.

Konuşmasında teknolojinin etik boyutuna da değinen Bayraktar, 'Bizler yalnızca teknoloji üretmiyor, teknolojiyi ahlak, vicdan ve adaletle buluşturuyoruz' diyerek, zorlu bir dünyada adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle yeni bir gelecek inşa etme çağrısında bulundu. TEKNOFEST gençliğini Türkiye'nin tam bağımsız geleceğinin teminatı olarak tanımladı.

Kapanış töreniyle birlikte beş günlük festival resmî olarak sona ererken, organizasyonun sahada bıraktığı etki gençlerin projeleri, kurulan ilişkiler ve sahada oluşan heyecanla ölçüldü. Bayraktar'ın ifadeleri, etkinliğin hem katılım açısından hem de toplumsal motivasyon bakımından önemli bir kilometre taşı olduğunu gösterdi.

TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR, &quot;BİZLER YALNIZCA TEKNOLOJİ ÜRETMİYOR...

TEKNOFEST YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR, "BİZLER YALNIZCA TEKNOLOJİ ÜRETMİYOR, TEKNOLOJİYİ AHLAK, VİCDAN VE ADALETLE BULUŞTURUYORUZ" DEDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Teknofest Güneydoğu'da beş günlük teknoloji şöleni 1 milyon 300 bin kişiyi ağırl...
images

Erdemir, TEKNOFEST Güneydoğu'da çeliğin geleceğini gösterdi
images

Türk Yıldızları yağmura rağmen Malatya semalarına çıktı
images

Teknofest güneydoğu'da ortak duruş: gençlerle dünyaya meydan okumaya hazırız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymaklı'da tırın geç fark ettiği araçlar zincirleme çarpışmaya yol açtı

Nevşehir'de rampayı çıkamayan traktörün römorku devrildi, iki çocuk dahil üç yaralı

Besni gecesi şimşeklerle gündüze dönüştü

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip