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Tarihi zaferlerin mirası vurgulandı: Ahmet Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 30 Ağustos mesajında milletin zaferlerine vurgu yapıp şehit ve gazilere şükranlarını iletti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tarihi zaferlerin mirası vurgulandı: Ahmet Çolakbayrakdar'dan 30 Ağustos mesajı

Başkan Çolakbayrakdar’dan 30 Ağustos açıklaması

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin tarih boyunca kazandığı zaferlerin önemine dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar, milletin birlik ve beraberlik içinde elde ettiği başarıların bugün de aynı kararlılıkla korunması gerektiğini vurguladı.

Tarihsel vurgu:

Mesajında tarihsel bağlantılara yer veren Çolakbayrakdar, "Aziz milletimiz, 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos’ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır" ifadelerini kullandı. Bu vurguyla, milletin geçmişten bugüne süren mücadelesinin sürekliliğine dikkat çekti.

Birlik, dirlik ve güvenlik:

Çolakbayrakdar, milletin her dönemde kazandığı zaferlerle tarihini donattığını belirterek, Kurtuluş Savaşı dönemine atıf yaptı: "Milletimiz, çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşı’yla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir." Ayrıca, "Düşmana karşı 104 yıl önce nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, Misak-ı Milli sınırlarımızın ve hatta İslam dünyasının güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle güncel sorumluluklara işaret etti.

Mesajında kadim değerlere bağlılık ve çağın gerektirdiği imkânlardan yararlanma dengesine de temas eden Başkan Çolakbayrakdar, muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefinin önemini hatırlattı.

Şehitlere vefa ve kutlama:

Çolakbayrakdar, konuşmasını şehitlere, gazilere ve Atatürk’e atıfla sonlandırdı: "Bu duygu ve düşüncelerle, muasır medeniyetin tüm imkânlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum."

Başkanın mesajı, hem tarih bilincine hem de bugün için gerekli dayanışma ve kararlılığa vurgu yaparak 30 Ağustos’un anlam ve önemini bir kez daha ortaya koydu.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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