Dolar 49,1617 +0,09%
Euro 55,2451 +0,18%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.601,47 +0,48%
EUR/USD 1,1231 +0,07%
Brent Petrol 100,57 +0,25%
--°

Tarihle buluşma rotası: Türkeli'den 38 genç Çanakkale'ye

Türkeli'den 38 genç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Çanakkale'yi ziyaret ederek savaş alanları ve şehitlikleri yerinde görecek.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Tarihle buluşma rotası: Türkeli'den 38 genç Çanakkale'ye

Türkeli'den uğurlama:

Türkeli ilçesinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında 38 genç uğurlandı. Gençler, programla Çanakkale'ye hareket ederek ilçeden ayrıldı ve bölgenin tarihi atmosferini yerinde görme fırsatı bulacaklar.

Programın amaçları:

Programın temel hedefi, katılımcı gençlerin Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı toprakları görüp, milli tarih ve şehitlik bilincini güçlendirmeleridir. Gençlerin, sahada edinilecek gözlemlerle tarih bilincinin pekiştirilmesi ve vatan mücadelesinin öneminin aktarılması amaçlanıyor.

Gezilecek alanlar ve beklentiler:

Gençlerin ziyaret programı kapsamında Çanakkale savaş alanları ve şehitlikler gibi tarihi mekanları görmeleri planlanıyor. Bu ziyaretlerin, katılımcılarda tarihi olaylara yönelik empati ve farkındalık oluşturması, aynı zamanda kolektif hafızanın güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkeli'den yola çıkan 38 genç, Çanakkale'de gerçekleştirecekleri ziyaretlerle Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birinin yaşandığı toprakları yakından tanıma fırsatı bulacak ve programın amaçlanan bilinçlendirme etkisini yerinde deneyimleyecek.

TÜRKELİ İLÇESİNDE 38 GENÇ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;BİR DESTANDIR...

TÜRKELİ İLÇESİNDE 38 GENÇ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "BİR DESTANDIR ÇANAKKALE" PROGRAMI KAPSAMINDA ÇANAKKALE’YE UĞURLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Terörsüz Türkiye tartışılacak: tarih, siyaset ve ekonomi ekseninde panel
images

Geleceğin çevrecileri yetişiyor: Erzincan'da öğrencilere sıfır atık eğitimi
images

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi
images

Üniversiteler arasında yeni akademik diyalog: EBYÜ ve Ankara Üniversitesi buluşt...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp