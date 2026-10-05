Tarihle buluşma rotası: Türkeli'den 38 genç Çanakkale'ye

Türkeli'den uğurlama:

Türkeli ilçesinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Bir Destandır Çanakkale" programı kapsamında 38 genç uğurlandı. Gençler, programla Çanakkale'ye hareket ederek ilçeden ayrıldı ve bölgenin tarihi atmosferini yerinde görme fırsatı bulacaklar.

Programın amaçları:

Programın temel hedefi, katılımcı gençlerin Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı toprakları görüp, milli tarih ve şehitlik bilincini güçlendirmeleridir. Gençlerin, sahada edinilecek gözlemlerle tarih bilincinin pekiştirilmesi ve vatan mücadelesinin öneminin aktarılması amaçlanıyor.

Gezilecek alanlar ve beklentiler:

Gençlerin ziyaret programı kapsamında Çanakkale savaş alanları ve şehitlikler gibi tarihi mekanları görmeleri planlanıyor. Bu ziyaretlerin, katılımcılarda tarihi olaylara yönelik empati ve farkındalık oluşturması, aynı zamanda kolektif hafızanın güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Türkeli'den yola çıkan 38 genç, Çanakkale'de gerçekleştirecekleri ziyaretlerle Türk tarihinin en önemli mücadelelerinden birinin yaşandığı toprakları yakından tanıma fırsatı bulacak ve programın amaçlanan bilinçlendirme etkisini yerinde deneyimleyecek.

TÜRKELİ İLÇESİNDE 38 GENÇ, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN "BİR DESTANDIR ÇANAKKALE" PROGRAMI KAPSAMINDA ÇANAKKALE’YE UĞURLANDI.