Vali buluşması ve yaşananlar:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 2006 yılında Ulalar beldesinde yaşanan terör saldırısında iki evladını kaybeden Nurgül Çelep ile bir araya geldi. Görüşmede, ailenin hayatında birbirini tekrarlayan tarihler ve doğum günlerindeki örtüşmeler dikkat çekti. Vali Aydoğdu, buluşmanın ardından yaptığı paylaşımda ailenin yaşadığı acıyı ve tarihlerin oluşturduğu dokunaklı düzeni aktardı.

Tarihlerdeki örtüşmeler:

Paylaşıma göre ailenin kayıpları ve sonraki doğumlar arasında çarpıcı tarih benzerlikleri bulunuyor. Şehit edilen evlatlardan Cem 20 Kasım 1995'te doğmuş; başka evlatları Çınar ise 14 yıl sonra, 20 Kasım 2009'da dünyaya gelmiş. Diğer şehit çocuk Mert 24 Nisan 2000 doğumlu; ailenin kızı Cemre ise tam 7 yıl sonra, 24 Nisan 2007'de dünyaya gelmiş. Ayrıca çiftin evlilik tarihi 21 Ağustos 1994 iken, 15 yıl sonra aynı gün ve ayda, 21 Ağustos 2009'da kendi yaptırdıkları eve taşındıkları bilgisi paylaşıldı.

Vali Aydoğdu, bu örtüşmeler karşısında derin etkilendiğini belirterek, 'Bir annenin iki evladını ebediyete uğurladıktan yıllar sonra şehit evlatlarının doğduğu aynı gün ve aylarda, iki evladını kucağına alması. İnsan, Allah’ın hikmeti karşısında bazen söyleyecek söz bulamıyor.' ifadelerini kullandı. Aydoğdu paylaşımının sonunda şehitlere rahmet dileyip aileye evlatlarıyla birlikte huzurlu ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu.

Ulalar patlaması ve kayıpların ardından:

Olay, Erzincan'ın Ulalar beldesinde Atatürk Mahallesi'nde bir garaja bırakılan bombanın patlaması sonucu gerçekleşti. Patlamada Cem Çelep (11), Mert Çelep (6), Orhan Oğuz (12) ve Umut Türkmen (6) hayatını kaybetmişti. Dört çocuk için Ulalar Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenmiş, bölge uzun süre olumsuz etkilenmişti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, 2006 YILINDA ERZİNCAN ULALAR’DAKİ TERÖR SALDIRISINDA İKİ EVLADINI KAYBEDEN NURGÜL ÇELEP İLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE, ŞEHİT ÇOCUKLARININ DOĞUM TARİHLERİYLE AİLENİN DİĞER İKİ EVLADININ DOĞUM TARİHLERİNİN AYNI GÜN VE AYA DENK GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ