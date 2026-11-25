Programın uygulamalı adımları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Tarım Akademisi'nde yeni dönem eğitimleri, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'nde başladı. Etkinlikte katılımcılar istiridye mantarı hasadı yaptı, sebze serasında fide dikti ve tıbbi aromatik bitki bahçesinde kekik tohumlarını toprağa ekti.

Program, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde uygulamalı üretim çalışmaları sunuyor. Sahada yapılan uygulamalar, katılımcıların teorik bilgilerini üretime dönüştürmelerine imkan tanıyor.

Katılımcılar ve destekler:

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul ile çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Nagehan Malkoç etkinlikte, "Tarım Akademisi'nde üretimi önemsiyoruz. Özellikle kadınlarımızın bu alanda üretimde var olmasına kıymet veriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ile çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Uğur Şahin ise eğitimlerin teorik ve uygulamalı ayağına dikkat çekerek, "Yüzde 75 destekle buradan mezun olan abilerimize, ablalarımıza destek veriyoruz ki kendilerine ve bu memlekete üretim yapsınlar, ekonomiye katkı sunarak başkalarına örnek olsunlar. Bizimki toprağa bir tohum misali. Bu tohumun yeşerdiğini görmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Beklentiler ve kapanış:

Prof. Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul üniversite-belediye iş birliğinin artarak devam etmesini ve ülkeye daha fazla katma değer sağlamasını dile getirdi. Ali Ulvi Özerdem ise kurumlar arası iş birliğinin teknik eğitimlerin sahadaki sonuçlarını güçlendirdiğini vurguladı.

Program, uygulamalı üretimi yaygınlaştırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Etkinliğin sonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tarım Akademisi'nde görev yapan eğitmenlere hediyeler takdim edildi; belediye yetkilileri uygulamalı eğitimlerin ve desteklerin süreceğini belirtti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TARIM AKADEMİSİ'NDE YENİ DÖNEM EĞİTİMLERİ, İSTİRİDYE MANTARI HASADI VE FİDE DİKİMİYLE BAŞLADI.