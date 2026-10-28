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Tarım araçlarında görünürlüğü artırma çalışması: Muş'ta jandarmadan denetim

Muş İl Jandarma Komutanlığı, Muş Şeker Fabrikası'ndaki tarım araçlarını denetleyerek sürücülere reflektör, ROPS ve yük güvenliği konusunda bilgi verdi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarım araçlarında görünürlüğü artırma çalışması: Muş'ta jandarmadan denetim

Muş'ta tarım araçlarına yönelik denetim:

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Muş Şeker Fabrikası çevresinde bulunan tarım araçları üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, sürücülerle doğrudan iletişim kurarak trafik güvenliği ve görünürlük önlemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

sürücülere verilen uyarılar:

Denetimlerde sürücülere reflektör, koruma kabini, ROPS demiri ve flaşör lamba kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca römorklara çok sayıda araç bağlanmaması, yük üzerinde insan taşınmaması ve yükün römork kasa seviyesini aşmaması gerektiği hatırlatıldı.

eksik ekipmanlara müdahale:

Ekipler, reflektörü bulunmayan römorklara müdahale ederek özellikle gece ve görüş mesafesinin düştüğü hava şartlarında fark edilebilirliği artırmak amacıyla reflektör taktı. Bu uygulamanın trafik kazalarını önlemeye katkı sağlaması hedeflendi.

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİ, ŞEKER FABRİKASI’NDA BULUNAN TARIM ARAÇLARINI DENETLEYEREK SÜRÜCÜLERE...

MUŞ’TA JANDARMA EKİPLERİ, ŞEKER FABRİKASI’NDA BULUNAN TARIM ARAÇLARINI DENETLEYEREK SÜRÜCÜLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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