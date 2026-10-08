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Tarım arazisinden ormana yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Çan ilçesi Göle köyünde, Bağlar mevkiinde 14.30'da tarım arazisinde başlayan yangın rüzgârın etkisiyle ormana sıçradı; helikopter ve 4 arazözle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarım arazisinden ormana yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Göle köyünde, Bağlar mevkiinde saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yapılan ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Müdahale ve araç gücü:

Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yayılma riski azaltıldı.

Bilanço, soruşturma ve soğutma çalışmaları:

Yangında yaklaşık 10 dönüm tarım arazisi ile 9 dönüm orman arazisi zarar gördü. Olayın çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler şu anda sıcak noktaların tespitine yönelik soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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