Tarım güvenliği ve hemşehrilik vurgusu Kastamonu tanıtım günlerinde öne çıktı

Açılışta birleştirici mesajlar:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonulular Dayanışma Derneği (KASDER) tarafından düzenlenen 20. Kastamonu Tanıtım Günleri açılışında konuştu. Etkinlik, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde gerçekleştirildi ve hemşehri dayanışmasına dikkat çekildi. Bakan Yumaklı, hemşehriliğin Anadolu irfanı ve ortak değerlerle güç verdiğini ifade ederek yurttaşların sağduyusuna güvendiğini söyledi.

Tarımın stratejik konumu:

Yumaklı, küresel gelişmelere ve iklim krizine işaret ederek tarımın artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir öncelik olduğunu vurguladı. Bakan, 'gıda güvenliğinin stratejik boyutlar kazandığı bir dünyada tarımın temel öncelikler arasında yer alması tartışılmaz bir konudur' şeklinde konuştu ve tarım, orman ile su yatırımlarının Türkiye yüzyılının inşasındaki rolüne dikkat çekti.

Konuşmasında ayrıca Filistin meselesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaja değinen Yumaklı, Gazze ve Filistinlilerin özgürlük davasına sahip çıkmanın insani bir sorumluluk olduğunu belirtti. İklim krizi ve bölgesel çatışmaların gıda, sağlık, enerji ve savunma politikalarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Projeler, ulaşım ve katılımcılar:

Bakan, yüksek hızlı tren ağının genişletilmesi çalışmaları çerçevesinde 'yüksek hızlı trenin belli bir mesafesinin daha açılışını birlikte yapmış olduk' diyerek ulaştırma projelerindeki ilerlemeye işaret etti ve 'hiç durmayacağız, hiç dinlenmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Kastamonulular Dayanışma Derneği Başkanı Rahmi Sezer, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz ve Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile çok sayıda davetli yer aldı.

Etkinlik, 8 Ekimde başlayıp 11 Ekime kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Bakan Yumaklı: "Tarımın temel önceliklerimiz arasında yer alması tartışılmaz bir konudur"