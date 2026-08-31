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Tarım için toprak gündemde: vali Aydın Baruş başkanlığında kurul toplandı

Vali Aydın Baruş başkanlığındaki Toprak Koruma Kurulu, 12 gündem maddesinde tarım arazilerinin korunması ve sürdürülebilir kullanımını görüştü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarım için toprak gündemde: vali Aydın Baruş başkanlığında kurul toplandı

Toplantı ve katılımcılar

Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanan Toprak Koruma Kurulu'nda ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda toplam 12 gündem maddesi ele alınarak değerlendirmeye tabi tutuldu.

Gündemde öne çıkan konular:

Kurulda, tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacı dışında kullanımının önlenmesi ve arazi kullanım talepleri gibi başlıklar tartışıldı. Ayrıca toprak ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar masaya yatırıldı.

Değerlendirmeler ve hedefler:

Toplantıda, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi vurgulandı. Kurul üyeleri, yürütülen çalışmalar çerçevesinde görüş ve değerlendirmelerini paylaştı ve söz konusu konuların izlenmesi gerektiğini belirtti.

TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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