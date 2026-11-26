Toplantı ve katılımcılar:

Erzincan'da, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların kasım ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlık etti; organizasyonun ev sahipliğini ise Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü üstlendi.

Ekilişlerin durumu ve yağışların etkileri:

Gündemde, güz döneminde yapılan ekilişlerin mevcut durumu ve gelişimi öncelikli olarak ele alındı. Katılımcılar, son günlerde etkili olan yağışların ekili alanlar üzerindeki etkilerini değerlendirerek, verim beklentileri ve olası saha müdahaleleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hayvan sağlığı ve sahadaki uygulamalar:

Toplantıda ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda şap hastalığıyla mücadele, aşılama uygulamaları ve bu çalışmaların sahada nasıl yürütüldüğü detaylandırıldı. Kurum temsilcileri, aşı takibi ve sürü sağlığının korunmasına yönelik uygulamaların sürdürülebilirliğine dikkat çekti.

Değerlendirmelerde, tarımsal üretimin geliştirilmesi, hayvan sağlığının korunması ve saha çalışmalarının koordinasyon içerisinde yürütülmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliği ve eşgüdümlü saha faaliyetlerinin sürdürülebilir tarım politikaları için temel oluşturduğunu belirtti.

Toplantı sonuçlarının saha ekiplerine aktarılması ve takip edilecek uygulama planlarının koordineli şekilde uygulanması kararlaştırıldı; ilgili birimler çalışmaları yakın takibe alacak.

ERZİNCAN'DA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİRİMLERİNİN KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI