Erzurum ticaret borsası başkanından faizsiz erteleme çağrısı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, son dönemde bölgeyi etkileyen hayvan hastalıkları ve bunun sonucunda hayvan pazarlarının kapatılmasının tarım ve hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik daralma yarattığını vurguladı. Oral, üreticilerin ticaretin durması nedeniyle vadesi gelen kredi taksitlerini ödemekte zorlandığını belirterek ilgili kurumlara faizsiz erteleme talep etti.

Bölge ekonomisine yansımalar:

Oral, Erzurum ve çevre illerdeki pazar kesintilerinin ticari hareketliliği azaltarak tedarik zincirinin tüm halkalarını etkilediğini kaydetti. Buna göre, bölgede ticaret hacmi yaklaşık yüzde 90 oranında daralmış; üreticiden tüccara, yem tedarikçisinden nakliyeciye kadar geniş bir ekonomik kesim gelir kaybı yaşamaktadır. Bu koşullar altında üreticilerin gelir elde edememesi, kredi notları ve banka sicillerinin olumsuz etkilenmesi ve önümüzdeki üretim döneminde daha büyük sorunlarla karşılaşma riski gündemdedir.

Talebin kapsamı ve beklentiler:

ETB Başkanı Hakan Oral, tarım ve hayvancılık alanında kullanılan zirai kredilerin en az bir dönem faizsiz olarak ertelenmesini; erteleme sürecinde üreticilere ilave faiz, gecikme cezası yüklenmemesini ve yaşanan gecikmelerin banka sicillerine olumsuz yansıtılmamasını istedi. Oral, bu önlemlerin üretimin devamlılığı, bölge istihdamı ve gıda arz güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Erzurum Ticaret Borsası olarak üreticilerin ve sektör temsilcilerinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini önemsediklerini ifade eden Hakan Oral, üretimin kesintiye uğramaması ve bölge ekonomisinin yeniden ticari hareketliliğe kavuşması için faizsiz ertelemenin artık bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

ERZURUM TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, SON DÖNEMDE TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN EKONOMİK DARALMA, HAYVAN HASTALIKLARI NEDENİYLE HAYVAN PAZARLARININ KAPATILMASI VE ÜRETİCİLERİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI FİNANSMAN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKEREK, TARIM VE HAYVANCILIK ALANINDA KULLANILAN ZİRAİ KREDİLERİN FAİZSİZ OLARAK ERTELENMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.