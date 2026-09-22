Tarımda B-Reçete ile pestisit takip dönemi

Erzurum'dan başlayan elektronik takip uygulaması ülke genelinde devreye girdi

T.C. Erzurum Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bakanlık tarafından uygulamaya konan B-Reçete Dijital Takip Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin reçetelendirilmesinden kullanımına kadar olan süreçlerin artık tamamen dijital ortamda izleneceğini duyurdu.

Sistem, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı ve zorunlu olarak yürürlüğe girdi. Yetkililer, yeni düzenlemenin tarımsal ilaç kullanımında daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Uçtan uca elektronik kayıt:

Getirilen uygulama ile pestisitlerin reçetelendirilmesi, satışı ve tarladaki uygulama aşamaları uçtan uca elektronik kayıtlara taşındı. Her bir bitki koruma ürünü, barkod ve elektronik kayıt sistemi üzerinden anlık olarak takip edilebilecek; nerede, hangi üründe ve hangi miktarda kullanıldığı sistemde kayıtlı kalacak.

Bu yapı, ilaçların izlenebilirliğini artırarak hatalı veya aşırı kullanımın tespitini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bakanlık yetkilileri, sürecin hem üretici hem de piyasadaki diğer paydaşlar açısından şeffaflık sağlayacağını vurguladı.

Hedef: bilinçli üretim ve kalıntısız gıda:

B-Reçete’nin temel hedefleri arasında bilinçli ve doğru ilaç kullanımı yer alıyor. Gereğinden fazla ilaç kullanımının engellenmesiyle sürdürülebilir üretim desteklenecek, üretimde kimyasal kalıntı riski azaltılarak tüketicinin güvenli gıdaya erişimi kolaylaştırılacak.

Yetkililer ayrıca sistemin tüm üretici, bayi ve ilgili paydaşlar için zorunlu olduğunu, denetimlerin bundan böyle dijital sistem üzerinden kesintisiz şekilde sürdürüleceğini bildirdi. Bu adımın tarımda dijital dönüşüm hamlesine yeni bir boyut kattığı ifade edildi.

ERZURUM TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ, BAKANLIK TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "B-REÇETE DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ" İLE BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN (PESTİSİT) REÇETELENDİRİLMESİNDEN UYGULANMASINA KADAR OLAN TÜM SÜREÇ ARTIK TAMAMEN DİJİTAL ORTAMDA KONTROL EDİLDİĞİNİ PAYLAŞTI.