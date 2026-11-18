Tarımda hassas yönlendirme: otomatik dümenleme ile verimlilik artırılıyor

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 17. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, bir çiftçiye kurulan otomatik dümenleme sistemi yerinde incelendi. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Kuru ve teknik ekip, traktöre takılan sistemin saha uygulamalarını gözlemleyerek bilgi aldı.

Sistem nasıl çalışıyor:

Traktöre entegre edilen sistem, GNSS/GPS ve RTK teknolojileriyle çalışıyor ve traktörün belirlenen güzergahta hassas şekilde ilerlemesini sağlıyor. Bu sayede ekim, ilaçlama ve gübreleme sırasında gereksiz tekrarlar azalıyor; aynı hatta yapılan işlemler minimize edilerek kaynak kullanımı optimize ediliyor. Sistem, özellikle büyük parsellerde sürüş doğruluğunu artırarak yakıt ve tarımsal girdi tasarrufuna doğrudan katkı sunuyor.

Çiftçinin deneyimi:

Kadirli ilçesine bağlı Harkaştığı Köyünde tarımla uğraşan çiftçi Celil Güngören, '250-300 dönüm arazi işlemekteyim. Sosyal medyada kırsal kalkınmanın hibe başvurularını gördüm ve otomatik dümenleme başvurusunda bulundum. Daha sonra hak kazandım. Bu süreçte İl Tarım Müdürümüz, Kırsal Kalkınma Müdürümüz ve diğer arkadaşlar bana çok yardımcı oldular. Cihazımızı traktörümüze taktık ve tarlada denedik. Çok güzel sonuç aldık. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Devletimiz var olsun' sözleriyle uygulamanın sahadaki etkisini anlattı.

Yetkililer, uygulamanın önümüzdeki dönemlerde iş gücü yükünü hafifleterek üretimde verimlilik artışına katkı sağlamasının beklendiğini; ayrıca aynı tarım arazisi üzerinde yapılan işlemlerde zaman tasarrufu ve maliyet düşüşü sağlanacağını belirtti.

Program kapsamındaki bu tür desteklerin, kırsal alanda teknolojinin yaygınlaştırılması ve çiftçilerin modern tarım uygulamalarına erişiminin artırılması açısından önem taşıdığı vurgulanıyor.

Osmaniye’de çiftçiye otomatik dümenleme sistemi desteği