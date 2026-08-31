Tarımda hız ve tasarruf: Ağrı'da zirai dronla ilaçlamada yeni dönem

Ağrı Ziraat Odası öncülüğünde zirai dronun ilk denemesi yapıldı

Ağrı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Zirai Dron İlaçlama Projesi kapsamında kullanılan zirai dronun ilk uçuş ve uygulama denemesi başarıyla gerçekleştirildi. Proje, Ağrı’da tarımsal üretimde teknolojik imkânların daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla başlatıldı.

Projenin hedefleri:

Projeyle üreticilerin daha modern, hızlı ve ekonomik şartlarda tarımsal ilaçlama yapabilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Zirai dron teknolojisinin kullanılmasıyla ilaçlama işlemlerinde zaman ve iş gücünden tasarruf edilmesi, uygulamaların daha etkin gerçekleştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına vurgu yapılıyor.

açılış programı ve katılımcılar:

Projenin açılış programına Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, projeye destek veren iş insanı Azad Medeni Kahraman, Ziraat Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Yerel düzeyde tarımsal ilaçlama uygulamalarında teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla üreticilere yönelik hizmet kapasitesinin artması ve işlemlerin daha düzenli yürütülmesi bekleniyor. Proje, bölgedeki tarımsal verimlilik ve maliyet yönetimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

PROJEYE DESTEK VEREN İŞ İNSANI AZAD MEDENİ KAHRAMAN (SOLDA), AĞRI ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖMER YILDIZ (SAĞDA)