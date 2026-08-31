Dolar 48,2494 +0,04%
Euro 56,0884 +0,39%
Bist 14.334,06 -2,10%
Altın Gram 6.956,59 -1,00%
EUR/USD 1,1620 +0,28%
Brent Petrol 88,16 +2,37%
--°

Tarımda hız ve tasarruf: Ağrı'da zirai dronla ilaçlamada yeni dönem

Ağrı Ziraat Odası'nın hayata geçirdiği Zirai Dron İlaçlama Projesiyle üreticilere hızlı ve ekonomik tarımsal ilaçlama imkânı sağlanması hedefleniyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 18:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tarımda hız ve tasarruf: Ağrı'da zirai dronla ilaçlamada yeni dönem

Ağrı Ziraat Odası öncülüğünde zirai dronun ilk denemesi yapıldı

Ağrı Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Zirai Dron İlaçlama Projesi kapsamında kullanılan zirai dronun ilk uçuş ve uygulama denemesi başarıyla gerçekleştirildi. Proje, Ağrı’da tarımsal üretimde teknolojik imkânların daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla başlatıldı.

Projenin hedefleri:

Projeyle üreticilerin daha modern, hızlı ve ekonomik şartlarda tarımsal ilaçlama yapabilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Zirai dron teknolojisinin kullanılmasıyla ilaçlama işlemlerinde zaman ve iş gücünden tasarruf edilmesi, uygulamaların daha etkin gerçekleştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına vurgu yapılıyor.

açılış programı ve katılımcılar:

Projenin açılış programına Ağrı Ziraat Odası Başkanı Ömer Yıldız, Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, projeye destek veren iş insanı Azad Medeni Kahraman, Ziraat Odası meclis ve yönetim kurulu üyeleri, köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Yerel düzeyde tarımsal ilaçlama uygulamalarında teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla üreticilere yönelik hizmet kapasitesinin artması ve işlemlerin daha düzenli yürütülmesi bekleniyor. Proje, bölgedeki tarımsal verimlilik ve maliyet yönetimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

PROJEYE DESTEK VEREN İŞ İNSANI AZAD MEDENİ KAHRAMAN (SOLDA), AĞRI ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖMER YILDIZ...

PROJEYE DESTEK VEREN İŞ İNSANI AZAD MEDENİ KAHRAMAN (SOLDA), AĞRI ZİRAAT ODASI BAŞKANI ÖMER YILDIZ (SAĞDA)

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi
images

Karadeniz’e ağlarını salanların sezonu başladı: Trabzon'da deniz mesaisi yeniden
images

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde fakülte adı değişti
images

Yeni adımlar: SUBÜ perovskit panellerin ömrünü uzatacak katkı geliştiriyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultandağı'nda önceden belirlenen adrese baskın: bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sivasspor hazırlıklarına taktik ağırlıklı başladı

Palamut bereketi tezgâhlarda: Bolu esnafı sezondan umutlu

Edremit'in 1 Eylül programı, Kıbrıs'taki deniz kazası nedeniyle iptal edildi

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı