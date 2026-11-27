Bölgesel planlama yoksa üretim sürdürülemez:

Yalova’da organik tarım danışmanı ve Bitkifidan.com yöneticisi Soner Taştan, son yıllarda popüler hale gelen ürünlerin yeterli araştırma yapılmadan farklı bölgelere taşınmasının çiftçileri ekonomik risklerle karşı karşıya bıraktığını belirtiyor. Taştan, şirketlerinin Türkiye genelinde üreticilere fidan teminiyle birlikte ekim, dikim, ilaçlama ve hasat süreçlerinde ücretsiz danışmanlık sağladığını ifade ederek, plansız üretimin sonuçlarına dikkat çekti.

Taştan, özellikle aronya örneğini vererek üretimin bölgesel olarak planlanmasının önemini vurguluyor. Yalova aroniyasının farklı illerde yetiştirilmeye başlanmasının, hasat döneminde pazara erişim sorunlarına yol açtığını, 10, 15, 20 hatta 50 dönüm üzerinde üretim yapan üreticilerin ürünlerini satacak pazar bulmakta zorlandıklarını aktarıyor.

Toprak, iklim ve pH uyarıları:

Ürün seçiminde bölgenin iklimi, toprak yapısı ve sulama imkanlarının belirleyici olması gerektiğini söyleyen Taştan, bazı bitkilerin her toprakta yetişmediğini özellikle belirtiyor. Öne çıkan örneklerden biri yaban mersini: Taştan’a göre yaban mersini için toprak pH’sı 4,5–5,5 aralığında olmalı; toprak analizi yapılmadan geniş alanlarda dikime gitmek risk oluşturuyor. Taştan, üreticilere şu uyarıyı yapıyor: "Her ürün her yerde olacak diye bir kaide yok. Her ürün para ediyor diye ömür boyu para edecek diye bir kaide de yok."

Alternatif ürün önerileri de yapan Taştan, bazı bölgelerde badem, hünnap ve mürdüm eriği gibi çeşitlerin değerlendirilebileceğini, bölgeye uygunluk ve pazar beklentisinin gözetilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Girdi kullanımında zamanlama ve çevre etkisi:

Taştan, bilinçsiz gübre, ilaç ve hormon kullanımının yalnızca bitkiden beklenen verimi sağlamadığını aynı zamanda doğaya zarar verdiğini vurguluyor. Özellikle bitkinin gelişim dönemi sona erdikten sonra yapılan yanlış azot uygulamalarının fayda sağlamadığı; bunun yerine bitkinin ihtiyaç duyduğu dönemde doğru gübrelemenin yapılması gerektiğini belirtiyor. Toprak florası ve doğal yaşam üzerinde oluşabilecek olumsuz etkiler konusunda üreticilerin dikkatli olması gerektiğini ekliyor.

İklim, toprak ve su koşullarının zaman içinde değiştiğini hatırlatan Taştan, üreticilerin geçmiş alışkanlıklarla hareket etmek yerine güncel şartları, toprak analizlerini ve uzman görüşlerini dikkate alarak üretim planı yapmaları gerektiğini öneriyor. Özellikle popülerlik odaklı yatırımın uzun vadede sürdürülebilir olmayacağına dikkat çekiyor.

Pratik öneriler ve pazar odaklı yaklaşım:

Taştan’ın önerileri arasında arazinin bölgesel özelliklerinin değerlendirilmesi, toprak analizi yapılması, sulama altyapısının gözden geçirilmesi ve ürünün geleneksel tüketim alışkanlıklarıyla pazar karşılığının araştırılması bulunuyor. Üreticilerin yalnızca bir ürünün moda olmasına bakarak yatırım yapmaması; bölgenin koşullarına uygun, pazarlanabilir çeşitler seçmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Soner Taştan’ın görüşleri, tarımsal üretimde planlama, uzman danışmanlığı ve çevresel duyarlılığın hem üreticinin ekonomik sürdürülebilirliği hem de doğal dengenin korunması açısından kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor.

YALOVA MERKEZLİ BİTKİFİDAN.COM'UN KURUCUSU VE ORGANİK TARIM DANIŞMANI SONER TAŞTAN, TARIMSAL ÜRETİMDE PLANSIZ ÜRÜN TERCİHLERİNİN ÇİFTÇİLERİ EKONOMİK KAYIPLARLA KARŞI KARŞIYA BIRAKTIĞINI BELİRTEREK, ÜRETİCİLERİN POPÜLER ÜRÜNLER YERİNE BÖLGENİN İKLİMİNE, TOPRAK YAPISINA VE PAZAR KOŞULLARINA UYGUN ÜRÜNLERE YÖNELMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.