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Tarımda rekor yıl: bitkisel üretim 140 milyon tonu aştı, 5,3 milyar dolarlık paket imzalandı

Bakan İbrahim Yumaklı, 2026 bitkisel üretim beklentisinin 140 milyon tonu aştığını ve Dünya Bankası ile 10 yıllık, 5,3 milyar dolarlık finansmanın imzalandığını açıkladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:36

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tarımda rekor yıl: bitkisel üretim 140 milyon tonu aştı, 5,3 milyar dolarlık paket imzalandı

Tarımda rekor üretim ve ileriye dönük finansman hamleleri

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne’de katıldığı programda Türkiye’nin tarımsal üretimindeki son durumu ve sektör için hayata geçirilmekte olan uluslararası finansman adımlarını anlattı. Yumaklı, 2026 yılı bitkisel üretim beklentisinin 140 milyon tonu aştığını ve bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu vurguladı.

Üretimde tarihi seviye:

Bakan Yumaklı, tarımsal hasılayla ilgili verileri paylaşırken üreticilere ve sektöre teşekkür etti. 2025 yılı sonu itibarıyla tarımsal hasıla 83.2 milyar dolar seviyesini gördü; Türkiye dünya tarımsal hasılada 24 yıl öncesine kıyasla yukarı çıkarak 7’nci sıraya yükseldi. Yumaklı, iklim koşullarının ve sektör altyapısının bu yılı olumlu etkilediğini, çiftçilerin yeni üretim sezonu hazırlıklarına başladığını belirtti ve yeni dönemin 2026’da olduğu gibi bereketli olmasını diledi.

Konuşmasında Cumhuriyet tarihinin en yüksek bitkisel üretim beklentisi olan 140 milyon ton rakamının altını çizen Yumaklı, bu başarının yerel bilgi, deneyim ve üreticinin çabasının bir sonucu olduğunu ifade etti. Sektörün altyapısının güçlendirilmesi ve üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik planların öncelikli hedefler arasında olduğuna dikkat çekti.

Tarım diplomasisi ve dış ilişkiler:

Yumaklı, tarım diplomasisinin Türkiye’nin dış politikası içinde öne çıkarıldığını belirtti. Son üç haftada Çin, Almanya ve Rusya ile yoğun temaslar gerçekleştirildiğini söyleyerek bu görüşmelerin imzalanan anlaşmalar ve mutabakatlarla ülke lehine sonuçlar ürettiğini aktardı. Rusya ziyaretinden Edirne programına gelen bakan, gıda arz güvenliğini küresel gelişmelere ve yeni şartlara dayanıklı hale getirme gayretinde olduklarını yineledi.

Yumaklı ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasına değinerek Türkiye’nin güçten çok haktan yana bir politika izlediğini ve mazlum halkların sesi olmaya devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede Türkiye Yüzyılı vizyonu ve bölgede artan prestijinin altını çizdi.

Dünya Bankası anlaşması ve yatırım hedefleri:

Bakan, Dünya Bankası ile imzalanan projeyi de detaylandırdı. Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi kapsamında önümüzdeki 10 yıl için toplam 5,3 milyar dolarlık bir finansman paketi sağlanacağını ve bunun tarım ve gıda sektöründe tesis, inşaat ile makine-ekipman yatırımlarını destekleyeceğini söyledi.

Yumaklı, bu finansmanla girişimcilerin yatırım yapma kolaylığının artırılacağını, üretimin katma değere dönüşmesi için ikinci adımın uygulamaya sokulduğunu ve üreticinin ürününü doğru yerde işleyebileceği bir sistem kurmanın amaçlandığını belirtti. Projenin Dünya Bankası tarafından onaylanan ilk 750 milyon dolar diliminin çağrısını bu yıl bitmeden yapmak istediklerini ifade etti. Projenin uygulama ve başvuru detaylarının TKDK tarafından yürütüleceği belirtildi.

Bakanın açıklamaları, Türkiye’nin hem üretim miktarında hem de dış finansmanla sektörün dönüşümünde somut adımlar attığını gösteriyor. Yumaklı’nın mesajı, üretimin yükselmesiyle birlikte değerin artırılması ve uluslararası iş birlikleri yoluyla tarımın daha dayanıklı hale getirilmesi yönünde odaklanıyor.

Konuşmasında ayrıca, “Türkiye artık eski Türkiye değil” ifadeleriyle ülkenin vizyonunun büyüdüğünü, terörsüz bir süreçle kaynakların eğitim, sağlık, tarım ve sanayiye aktarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yumaklı, hem iç hem dış politikada tarımın stratejik öneminin arttığını vurguladı ve uygulanan politika ile projelerin sektör paydaşlarına uzun vadeli fırsatlar sunacağını kaydetti.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, EDİRNE&#039;DE KATILDIĞI PROGRAMDA TÜRKİYE&#039;NİN TARIMSAL ÜRETİMİ...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, EDİRNE'DE KATILDIĞI PROGRAMDA TÜRKİYE'NİN TARIMSAL ÜRETİMİ, TARIM DİPLOMASİSİ VE SEKTÖRE YÖNELİK YENİ FİNANSMAN İMKANLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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