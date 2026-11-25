Bakanın sunumu ve genel çerçeve

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sunum yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027 bütçe teklifinin yanı sıra 2025 kesin hesabına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sunumda sektörün büyüme performansı, üretim ve ihracat hedefleri, çiftçi destekleri, hayvancılık, su ürünleri, sulama yatırımları ve orman yangınlarıyla mücadele konuları ele alındı. Yumaklı, savaşın mazot ve gübre maliyetlerine getirdiği ek yükü azaltmak amacıyla 2026 üretim yılı desteklerini güncellediklerini ve bunun için 30 milyar lira ilave kaynak ayırdıklarını söyledi.

ekonomik göstergeler ve verimlilik:

Yumaklı, son 24 yılda tarım, orman ve balıkçılık sektörünün yıllık ortalama büyümesinin %2,2 olduğunu belirterek bu oranın OECD ülkelerinde %0,74 ve AB ülkelerinde %0,44 olduğunu aktardı. Bakan, tarımsal hasılanın 2025'te 83,2 milyar dolar olduğunu ve 2026 yılı sonunda 90 milyar doların üzerine çıkmasının beklendiğini vurguladı. Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa birincisi, dünya yedincisi konumunda olduğuna dikkat çekti.

OECD Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre toplam faktör verimliliğinin 2014-2023 döneminde yıllık ortalama %2 olarak gerçekleştiğini, bu hızın dünya ortalamasının 2,5 katı olduğunu; 2014'e kıyasla 2023'te aynı girdiyle %16,5 daha fazla tarımsal çıktı üretildiğini ve son 20 yılda bu artışın yaklaşık %32 olduğunu kaydetti.

ihracat performansı ve hedefleri:

Tarım ve gıda ürünlerinde 2025'te 32,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının %125 olduğunu belirten Yumaklı, 2026 sonunda 33 milyar doların üzerinde ihracat beklediklerini söyledi. Türkiye'nin 2 bin 226 çeşit ürünü 185 ülkeye ulaştırdığını, fındık, incir, üzüm, ayva, kiraz, kayısı, defne ve çam balında dünya lideri; çipura, levrek ve dondurulmuş alabalık ihracatında dünyada birinci olduğunu ifade etti.

Bakan, markalaşma hedefiyle son 3 yılda 28 ürüne AB tescili verildiğini ve toplam tescilli ürün sayısının 46'ya çıktığını aktardı.

üretim, destekler ve tohumculuk:

İklim koşullarının etkisiyle 2026'da verimli bir sezon öngördüklerini belirten Yumaklı, bu yıl sonu itibarıyla tarla bitkilerinde 78,6 milyon ton, meyvede 31,5 milyon ton ve sebzede 33 milyon ton olmak üzere toplam 143,1 milyon ton ile rekor üretim beklendiğini söyledi. Planlı üretim kapsamında 2025'te dekar başına destek katsayısını 244 liradan %50 artışla 367 liraya çıkardıklarını ve belirlenen havzalarda ekim yapan çiftçilerin mazot maliyetinin tamamını, gübre maliyetinin yarısını karşıladıklarını açıkladı.

Hububat alımlarında 769 noktada 12,3 milyon ton alım yapılarak tarihî rekor kırıldığını; TMO'nun 2026'da üreticilerin hesaplarına 226 milyar lira aktardığını söyledi. Tescilli çeşit sayılarında tarla bitkilerinde 178'den 1.087'ye, bahçe bitkilerinde 619'dan 1.090'a yükseliş; sertifikalı tohumluk üretiminin 8,3 kat artarak 1.351.000 ton'a ulaştığı ve kullanılan sertifikalı tohumluğun %96'sının yurt içinde üretildiği bilgilerini paylaştı. Yerel tohum çalışmalarında ise bugüne kadar 49 ata tohumu tescil edildiğini belirtti.

hayvancılık, meralar ve su ürünleri:

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 17,8 milyon büyükbaş, 60,8 milyon küçükbaş, 394 milyon kanatlı hayvan ve 8,8 milyon arılı kovana sahip olduğunu ve bu kategorilerin tamamında Avrupa'da birinci sırada yer aldığını söyledi. Son 24 yılda ıslah çalışmalarıyla ortalama sığır karkas veriminin %68 artışla 299 kilogram'a çıktığını; TİGEM işletmelerindeki büyükbaş varlığının son 3 yılda yaklaşık üç katına yükseltildiğini aktardı. Ayrıca 2,4 milyon doz septisemi aşısının 81 ilde ücretsiz uygulandığını bildirdi.

Mera ıslahına dair olarak son dönemde 25 milyon dekar alanda proje uygulandığını, bunun dörtte birinin yalnızca son 3 yılda gerçekleştirildiğini ve destek sınırını 10 dekardan 1 dekara düşürerek desteklenen alanı artırdıklarını söyledi. Desteklenen yem bitkileri alanını 2024'te 688 bin hektar'dan 2025'te 867 bin hektar'a çıkardıklarını; 2026 sonunda bu rakamın 1 milyon hektarın üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.

Su ürünlerinde ise 2025'te 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiklerini, 2026 sonunda 2,6 milyar dolar ve 2027 sonunda 2,8 milyar dolar ile yeni rekorlar beklediklerini söyledi. Geçen yıl 207 bin denetim yapıldığını; 2027'de Uluslararası Sucul Canlılar Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kuracaklarını ve planlı üretimde 6 tür daha ekleyerek planlı üretimin payını %85'e çıkaracaklarını ifade etti.

su yönetimi, büyük yatırımlar ve organize tarım merkezleri:

Son 24 yılda su ve sulama alanında bugünün fiyatlarıyla 4 trilyon 840 milyar lira yatırım yapıldığını, 11.284 tesisin hizmete alındığını söyleyen Yumaklı, 2027'de 14'ü baraj, 30'u sulama tesisi olmak üzere 307 tesisin daha faaliyete geçeceğini açıkladı. Sulamaya açılan tarım alanını %53 artırarak 73,4 milyon dekara çıkardıklarını ve arazi toplulaştırma alanını 81,6 milyon dekara yükselttiklerini belirtti.

Silvan Projesi'ni örnek gösteren Bakan, bu projenin yaklaşık 360 milyar lira yatırım büyüklüğüyle tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacağını, baraj gövdesinin tamamlandığını ve tünel çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Üreticilerin basınçlı sulama ve tarımsal yenilenebilir enerji yatırımlarına 15 milyon liraya kadar faizsiz kredi veya kar payı desteği sağlandığını; bireysel sulama yatırımlarına ise %50 ile %70 arasında hibe verildiğini söyledi.

Organize tarım bölgeleri kapsamında 46 tüzel kişiliğe kavuşmuş bölge bulunduğunu, bunlardan 21'inin altyapısının tamamlandığını ve 16'sında üretimin başladığını; faaliyete geçen bölgelerde 12 bin kişiye doğrudan istihdam, yıllık 75 bin ton bitkisel üretim ve 200 bin büyükbaş besi kapasitesi oluştuğunu aktardı. 2027 için bu alanlara 10 milyar lira kaynak ayırdıklarını ve en az 11 bölgenin altyapısını daha tamamlayacaklarını belirtti.

bütçe, yangınla mücadele ve gelecek adımlar

Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araç ve gereçlere ilişkin verileri paylaşan Yumaklı, 14 İHA, 776 kule, 28 uçak, 119 helikopter, 5.597 kara aracı ve 4.852 yangın havuzunun hizmette olduğunu söyledi. Bu yıl 600 milyon fidan ve tohumun toprakla buluşturulduğunu; 2027'de ilk kez karbon yutak ormanları tesis edileceğini ve korunan alan sayısının 705'e çıkarılacağını bildirdi.

Bakan Yumaklı, tarım sektörüne ayrılan toplam kaynağı geçen yıla göre %39 artırarak 2027'de 1 trilyon 305 milyar liraya çıkardıklarını ve Bakanlığın 2027 bütçe teklifinin 760 milyar 597 milyon lira olduğunu açıkladı. Sayıştay raporlarındaki tespitlerin titizlikle değerlendirildiğini ve eksik hususlar için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek sunumunu tamamladı.

Bakan Yumaklı: "Tarımsal hasılamızın 2026 yılı sonunda ise, 90 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz"