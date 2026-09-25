Tarımda yeni eşik: bitkisel üretim 140 milyon tonu geçti

Bakan yumaklı'nın ana mesajı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'de katıldığı programda 2026 yılına ilişkin tarımsal veriler ve sektör için sağlanan yeni finansman imkanlarını paylaştı. Yumaklı, Türkiye'nin bitkisel üretim beklentisinin bu yıl 140 milyon tonu aştığını ve bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olduğunu vurguladı.

tarımsal büyüme ve küresel sıralama:

Bakan Yumaklı, tarımsal hasıla açısından Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çekerek 2025 yılı sonu itibarıyla tarımsal hasılanın 83.2 milyar dolar olduğunu ve ülkenin dünya sıralamasında 24 yıl önceki 12'nci sıradan bugün 7'nci sıraya yükseldiğini aktardı. Yumaklı, 2026 yılı için de genel tablonun olumlu olduğunu, iklim koşullarının ve sektör altyapısının desteğiyle bu yılın bitkisel üretim açısından verimli geçtiğini belirtti.

tarım diplomasisi ve uluslararası temaslar:

Yumaklı, tarım diplomasisinin önceliklendirildiğini söyleyerek son üç haftada Çin, Almanya ve Rusya ile temasların güçlendirildiğini bildirdi. Bu görüşmelerin ülke lehine somut anlaşmalara dönüştüğünü ve gıda arz güvenliğinin küresel gelişmelere karşı daha dayanıklı hâle getirilmesi hedeflendiğini ifade etti. Bakan, Edirne programına Rusya'dan döndüklerini ve bu temasların üreticilerin ürünlerine dış pazarlarda daha fazla yer açmayı amaçladığını belirtti.

dünya bankası paketi ve katma değer vurgusu:

Yumaklı, Dünya Bankası ile imzalanan ve 10 yıl boyunca yürütülecek olan projeye ilişkin bilgilendirme yaptı. Söz konusu Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi kapsamında toplam 5,3 milyar dolar tutarında bir finansman sağlanacağını, projenin bu yıl başlayacağını ve ilk etapta onaylanan 750 milyon dolar çağrısının yıl bitmeden yapılmasının hedeflendiğini aktardı.

Bakan, bu kaynağın tarım ve gıda alanında tesis, inşaat ve makine-ekipman gibi yatırımlara yönlendirileceğini ve amacıyla üretimin katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin planlandığını söyledi. Yumaklı, üretim planlamasının 2024'te uygulamaya alındığını ve şimdi üretimin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik ikinci aşamanın devreye girdiğini belirtti. Projenin uygulama detaylarının TKDK tarafından açıklanacağını ekledi.

politik ve bölgesel bağlam:

Konuşmasında ülkenin bölgesel ve küresel ağırlığının arttığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının bu vizyonu yansıttığını dile getiren Yumaklı, Türkiye'nin mazlumların sesi olma iddiasını yineledi. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecinin ülkeyi gerçek gücüne daha da yaklaştıracağına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Yumaklı, üreticilere teşekkür ederek yeni üretim sezonu hazırlıklarının başladığını ve 2026'da yakalanan momentumun yeni dönemde de sürmesini diledi. Tarım diplomasisi, finansman mekanizmaları ve üretimin katma değere dönüştürülmesi hedeflerinin, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağı mesajını vurguladı.

Bakan Yumaklı: "Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 140 milyon tonu aştık"