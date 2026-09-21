Tarımdan markaya köprü kurma sözü: halden dünyaya değer

Hatice Öz toptancı halinde esnafın taleplerini dinledi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkan adayı Hatice Öz, seçim çalışmaları kapsamında Antalya Toptancı Hali’ni ziyaret ederek tüccar ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ziyarette üretim maliyetleri, pazarlama, lojistik, ihracat ve teknolojiye erişim gibi öncelikli konular gündeme geldi; Öz, hal esnafının ve dernek yöneticilerinin taleplerini dinledi.

Görüşmelerde Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Akcan, Antalya Tüccar ve Esnaflar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adalet Yandık, eski Yönetim Kurulu Başkanı Adem Özaydın ile dernek yöneticileri yer aldı.

Antalya Gıda İnovasyon Merkezi: katma değeri artırma hedefi:

Öz, kent tarımının yalnızca üretim miktarıyla değil, üretilen ürünün ekonomik değeriyle büyümesi gerektiğini vurguladı. Kurmayı önerdiği Antalya Gıda İnovasyon Merkezi ile üretimin işlenmesi, yeni ürün geliştirme, paketleme ve markalaşma süreçlerinin desteklenmesini hedefliyor. Öz, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ürün geliştirme ve inovasyon imkanlarına daha kolay erişebilmesini sağlama sözü verdi.

Bu yaklaşım, halden çıkan ürünün raflara veya işlenmiş forma ulaşana dek geçen zincirdeki boşlukları doldurmaya yönelik. Merkez, üreticilerin ve tüccarların üretimi katma değere dönüştürme kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Planlı üretim ve teknoloji odaklı dönüşüm:

Antalya Organize Tarım Bölgeleri projesiyle tarımsal üretimin daha planlı ve teknolojik bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Öz, üretim, depolama, lojistik, işleme ve pazarlamanın birbirini tamamlayan bir sistem içinde ele alınması gerektiğini söyledi ve bu entegrasyonun verimliliği artıracağını belirtti.

Ayrıca Antalya Akıllı Tarım Dönüşüm Programı ile teknolojinin üretimin merkezine taşınması, kaynakların daha verimli kullanılması, üretim maliyetlerinin azaltılması ve tarım işletmelerinin teknolojik dönüşümünün hızlandırılması amaçları öne çıkıyor. Öz, programın özellikle maliyet baskısı altında olan küçük üreticilerin rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

"Antalya zaten üretiyor. Şimdi mesele, ürettiğimizden daha fazla değer oluşturmak. Üreticimizin emeğini, tüccarımızın tecrübesini, teknolojiyi ve ihracatı aynı sistem içinde buluşturmalıyız. Ürünü tarladan hale, halden markaya, markadan dünya pazarlarına taşımalıyız" dedi.

Ziyaretin ardından Öz, hal temsilcilerinin önerilerinin projelerin şekillenmesinde yol gösterici olacağını ve hazırlanan planların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirileceğini vurguladı. Seçim sürecinde sahadan gelen geri bildirimlerin, teklif edilen yapıların uygulanabilirliğini artırması bekleniyor.

ATSO BAŞKAN ADAYI HATİCE ÖZ, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ANTALYA TOPTANCI HALİ'Nİ ZİYARET ETTİ.